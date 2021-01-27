شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تكشف تراجع رصيد شهادات إيداع شركتي "جي بي اوتو" و"CIB" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، حول أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى، عن استنفاد شركات السويس للأسمنت، أوراسكوم للاستثمار القابضة، وليسيكو مصر، لسقف التحويل المتاح لإصدار شهادات، وارتفع رصيد شهادات إيداع شركتي جي بي أوتو إلى 176.783 مليون شهادة، البنك التجاري الدولي-مصر إلى 149.184 مليون شهادة، فيما تراجع رصيد شهادات إيداع الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك إلى 337.856 مليون شهادة، عامر جروب إلى 224.802 مليون شهادة، المصرية للاتصالات إلى 169.639 مليون شهادة، حديد عز إلى 74.265 مليون شهادة.

واستقر رصيد شهادات إيداع شركات؛ مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 461.123 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرميس القابضة عند 185.855 مليون شهادة، إيديتا للصناعات الغذائية عند 122.628 مليون شهادة، كما استقر رصيد شهادات إيداع شركات نعيم القابضة عند 98.633 مليون شهادة، الصناعات الغذائية العربية-دومتي 61.248 مليون شهادة، البويات والصناعات الكيماوية - باكين عند 3.523 مليون شهادة.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 5.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 695.442 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 617.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 54.6 ألف عملية لعدد 188 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.05% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.37%، والعرب على 5.58% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 27.38% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.61%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للبيع بقيمة 56.9 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 9.7 مليون جنيه، 3.5 مليون جنيه، 1.8 مليون جنيه، 539.2 ألف جنيه، 41.5 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 11578 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 2377 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 14163 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 4465 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 2364 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 3390 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 1094 نقطة.

وصعدت أسهم 99 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 56 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.