القاهرة - سامية سيد - تباين سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 27-1-2021، أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة فى مصر، مقارنة بختام تعاملات أمس الثلاثاء، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 48.97 جنيه للشراء، 52.07 جنيه للبيع، مقابل 48.97 جنيه للشراء، 52.05 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة، التي يدعم ارتفاعها الدولار منذ بداية العام الجاري، أثناء الليل في ظل حذر بشأن الحجم النهائي وتأخيرات تواجه خطة تحفيز مالي حجمها 1.9 تريليون دولار اقترحها الرئيس جو بايدن.

ومن المقرر أن يعقد أول مؤتمر صحفي بعد اجتماع المركزي الأمريكي بشأن السياسة النقدية الذي يستمر يومين وينتهي الأربعاء.