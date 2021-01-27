شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 27-1-2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تباين سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 27-1-2021، أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة فى مصر، مقارنة بختام تعاملات أمس الثلاثاء، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 48.97 جنيه للشراء، 52.07 جنيه للبيع، مقابل 48.97 جنيه للشراء، 52.05 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر.
وانخفضت عوائد سندات الخزانة، التي يدعم ارتفاعها الدولار منذ بداية العام الجاري، أثناء الليل في ظل حذر بشأن الحجم النهائي وتأخيرات تواجه خطة تحفيز مالي حجمها 1.9 تريليون دولار اقترحها الرئيس جو بايدن.
ومن المقرر أن يعقد أول مؤتمر صحفي بعد اجتماع المركزي الأمريكي بشأن السياسة النقدية الذي يستمر يومين وينتهي الأربعاء.
سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى
51.73 جنيه للشراء.
52.20 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى
48.97 جنيه للشراء .
52.07 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 52.05 جنيه.
سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس
51.80 جنيه للشراء.
52.12 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر
48.97 جنيه للشراء.
52.07 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib
48.95 جنيه للشراء.
52.20 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية
49.04 جنيه للشراء.
52.09 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى
48.51 جنيه للشراء.
51.94 جنيه للبيع.