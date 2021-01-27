شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط بورصتي السعودية ومسقط بجلسة الأربعاء.. وارتفاع الإمارات والكويت والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.07% خاسراً 5.75 نقطة ليغلق عند مستوى 8784.12 نقطة، وهبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.480% خاسراً 17.679 نقطة ليغلق عند مستوى 3660.163 نقطة، للجلسة الرابعة على التوالي.

فيما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 1.05% رابحاً 28.33 نقطة ليغلق عند مستوى 2726.35 نقطة، وقفز المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 1.42% رابحاً 79.16 نقطة ليغلق عند مستوى 5661.838 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 6.8 مليار درهم ليغلق عند مستوى 799.517 مليار درهم، كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، وصعد المؤشر العام لبورصة البحرين.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.07% خاسراً 5.75 نقطة ليغلق عند مستوى 8784.12 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.42% رابحاً 367.72 نقطة ليغلق عند مستوى 26308.58 نقطة، وبلغ حجم التداول 142.3 مليون سهم بقيمة 5.2 مليار ريال.

هبطت 10 قطاعات بسوق السعودية، على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 1.89%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.14%، يليه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.69%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.61%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.46%، ثم قطاعي الرعاية الصحية والبنوك بنسبة 0.41%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.38%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.24%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.10%، فيما ارتفع قطاع الأدوية بنسبة 1.72%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.87%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.56%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.45%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.25%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.20%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.18%.

وقفز 72 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "باعظيم" بنسبة 7.66%، ثم سهم "أسمنت العربية" بنسبة 7.23%، ثم سهم "الصقر للتأمين" بنسبة 6.16%، فيما تراجع 112 سهماً على رأسها سهم "سوليدرتي تكافل" بنسبة 3.82%، ثم سهم "أسيج" بنسبة 2.38%، ثم سهم "الدرع العربي" بنسبة 2.13%، فيما تصدر سهم "باعظيم" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 432.2 مليون ريال سعودي.





بورصة مسقطتراجع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، للجلسة الرابعة على التوالي، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.480% خاسراً 17.679 نقطة ليغلق عند مستوى 3660.163 نقطة، وبلغ حجم التداول 11.3 مليون سهم بقيمة 1.9 مليون ريال عبر تنفيذ 529 صفقة لعدد 39 سهماً.

وارتفعت 6 أسهم على رأسها سهم "عمان للمرطبات" بنسبة 19.91%، ثم سهم "الجزيرة للمنتجات الحديدية" بنسبة 5.31%، ثم سهم "جلفار للهندسة والمقاولات" بنسبة 1.16%، فيما تراجع 11 سهماً على رأسها سهم "البنك الوطني العماني" بنسبة 8.90%، ثم سهم "المدينة للاستثمار" بنسبة 4.35%، ثم سهم "الخليج الدولية للكيماويات" بنسبة 2.75%، فيما تصدر سهم "بنك مسقط" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 638.4 ألف ريال عماني.

بورصة دبي

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.05% رابحاً 28.33 نقطة ليغلق عند مستوى 2726.35 نقطة، وبلغ حجم التداول 167.7 مليون سهم محققة ما قيمته 251.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 3117 صفقة لعدد 32 سهماً، وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها البنوك بنسبة 2.08%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.06%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 0.99%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.45%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.40%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.18%، فيما تراجع قطاعي السلع والعقارات بنسبة 0.88%، 0.01%، على التوالي.

وقفز 19 سهماً ببورصة دبي، بختام جلسة الأربعاء، على رأسها سهم شركة بي اتش مباشر للخدمات المالية بنسبة 14.90%، ثم سهم شركة دبي للمرطبات بنسبة 5.76%، وتراجعت 6 أسهم على رأسها سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 1.51%، ثم سهم شركة دي إكس بي إنترتيمنتس بنسبة 1.22%، فيما تصدر سهم بنك دبي الإسلامي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 17 مليون ورقة بقيمة 86.6 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 2%.

بورصة أبوظبي

ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.42% رابحاً 79.16 نقطة ليغلق عند مستوى 5661.838 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 6.8 مليار درهم ليغلق عند مستوى 799.517 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 98.2 مليون سهم، بقيمة 492.2 مليون درهم، عبر تنفيذ 3181 صفقة.

وصعدت 8 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع العقار بنسبة 3.41%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.07%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.84%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.56%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.29%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.40%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.27%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.14%، فيما تراجع قطاع التأمين وحيداً بنسبة 0.11%.

وارتفع 18 سهماً ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة الخليج للصناعات الدوائية" بنسبة 6.38%، ثم سهم "شركة الدار العقارية" بنسبة 3.48%، ثم سهم "شركة فودكو الوطنية للمواد الغذائية" بنسبة 2.51%، وتراجعت 9 أسهم على رأسها سهم "شركة مخازن زي" بنسبة 2.34%، ثم سهم "شركة ميثاق للتأمين التكافلي" بنسبة 1.29%، ثم سهم "بنك أبوظبي التجاري" بنسبة 1.08%، فيما تصدر سهم "بنك أبوظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 113.6 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 2.46%.

بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.13% رابحاً 1.83 نقطة ليغلق عند مستوى 1463.17 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.5 مليون سهم بقيمة 462.2 ألف دينار بحرينى، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 6.19% مدفوعاً بصعود سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.37%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.96%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 1.57% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.20%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.04% مدفوعاً بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.61%، شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.31%.

فيما هبط سهما بنكا البحرين والكويت، البحرين الوطني بنسبة 2%، 0.5%، على التوالي.





بورصة الكويتارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.45% رابحاً 25.71 نقطة ليغلق عند مستوى 5752.78 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.53% رابحاً 33.39 نقطة ليغلق عند مستوى 6289.88 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.21% رابحاً 9.93 نقطة ليغلق عند مستوى 4694.49 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.21% رابحاً 10.11 ليغلق عند مستوى 4867.91 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 481 مليون سهم بقيمة 64.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 13.9 ألف صفقة، وصعدت 10 قطاعات على رأسها قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.06%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1%، يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.97%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.80%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.67%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.37%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.16%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.14%، ثم قطاعي الاتصالات والنفط والغاز بنسبة 0.02%، فيما تراجع قطاع العقار بنسبة 0.51%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.46%.