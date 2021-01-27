سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء بالبنوك المصرية

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 27-1-2021، استقراره أمام الجنيه المصرى في البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الثلاثاء، وسجل سعره فى البنك الأهلي المصري استقرارا عند 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وصعد مؤشر الدولار 0.1 % إلى 90.284 اليوم الأربعاء في أوروبا، عقب انخفاضه 0.2 %في الجلسة السابقة.

وصعد الجنيه الإسترليني لأعلى مستوياته منذ أبريل 2018 إلى 1.3753 دولار قبل أن ينزل قليلا في التعاملات إلى 1.3724 دولار.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.17 جنيه للشراء.