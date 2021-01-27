شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الفنادق: 170 فندقا ثابتا وعائما تقدمت للاستفادة من مبادرة البنك المركزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت غرفة المنشات الفندقية برئاسة ماجد فوزي، إن نحو 135 فندقا ثابتا و35 فندقا عائما تقدمت للغرفة للاستفادة من مبادرة البنك المركزي عقب تعديل شروطها لدعم القطاع السياحي والتي تم مد العمل بها حتى نهاية 2021 ، وتهدف للمساعدة في عمليات الاحلال والتجديد بالفنادق وتمويل سداد المرتبات بضمان وزارة المالية.

وأضافت الغرفة في التقرير السنوي الصادر عنها، أن الغرفة تلقت عدد من الشكاوى تفيد رفض بعض البنوك تنفيذ المبادرة وجاري بحثها واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، مشيدا بجهود الدولة لمساندة القطاع السياحي وخاصة الفندقي لتخطي الازمة متابعا، واشار إلى أن الغـرفـة تواصلت مــع الفنادق الأعضاء لأول مرة فى تاريخ الغرفة لإفادتها بكافة المعلومات والبيانات الواردة لها والخاصة بمجابهة إنتشار فيروس كورونا المستجد، وفى سياق متصل فـقـد قـام مجلـس الــوزراء بـالإعـلان عـن الضوابـط والإجراءات والإشـتـراطـات الـوقائـيـة لمكافحـة جائحـة كورونا المستجد 19 – COVID والذى تم إرسالها لجميع الفنادق فى حينه ، باللغتين العربية والإنجليزية لإعادة إستقبال السائحين فى ظل جائحة كورونا.

واشار التقرير إلى أن الغرفة قامت بمخاطبة الفنادق لإفادتها بضرورة الحفاظ على العمالة الفندقيه الخاصة بها وعدم اللجوء الى تسريح تلك العمالة فى تلك المرحلة الحرجه والأوضاع الراهنة التى يعيشها القطاع السياحي، حتى يكون هناك إستعداد تام للتشغيل الفندقى بأعلى معدلات الجودة والكفاءة فى فترة ما بعد تجاوز المرحلة الحالية وعودة الأمور مرة أخرى الى مسارها الطبيعي.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية والمختصة للحصول لتأجيل بعض المديونيات ومنحهم بعض الإستثناءات والذى تم إرسالها إلى جميع الفنادق أولاً بأول، مثل مد آجل الضريبة على الدخل وعلى القيمة المضافة ومد آجل سداد حصص إشتراكات التأمينات الإجتماعية ( حصة صاحب المنشآة والعامل ) حتى ٣١ديسمبر وذلك فى ضوء إنتهاء المهلة المنصوص عليها فى القانون رقم 24 لسنة 2020 الخاص بالإجراءات المالية لمواجهة فيروس كورونا.