شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الفنادق: 170 فندقا ثابتا وعائما تقدمت للاستفادة من مبادرة البنك المركزى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت غرفة المنشات الفندقية برئاسة ماجد فوزي، إن نحو 135 فندقا ثابتا و35 فندقا عائما تقدمت للغرفة للاستفادة من مبادرة البنك المركزي عقب تعديل شروطها لدعم القطاع السياحي والتي تم مد العمل بها حتى نهاية 2021 ، وتهدف للمساعدة في عمليات الاحلال والتجديد بالفنادق وتمويل سداد المرتبات بضمان وزارة المالية.
وأضافت الغرفة في التقرير السنوي الصادر عنها، أن الغرفة تلقت عدد من الشكاوى تفيد رفض بعض البنوك تنفيذ المبادرة وجاري بحثها واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، مشيدا بجهود الدولة لمساندة القطاع السياحي وخاصة الفندقي لتخطي الازمة متابعا، واشار إلى أن الغـرفـة تواصلت مــع الفنادق الأعضاء لأول مرة فى تاريخ الغرفة لإفادتها بكافة المعلومات والبيانات الواردة لها والخاصة بمجابهة إنتشار فيروس كورونا المستجد، وفى سياق متصل فـقـد قـام مجلـس الــوزراء بـالإعـلان عـن الضوابـط والإجراءات والإشـتـراطـات الـوقائـيـة لمكافحـة جائحـة كورونا المستجد 19 – COVID والذى تم إرسالها لجميع الفنادق فى حينه ، باللغتين العربية والإنجليزية لإعادة إستقبال السائحين فى ظل جائحة كورونا.
واشار التقرير إلى أن الغرفة قامت بمخاطبة الفنادق لإفادتها بضرورة الحفاظ على العمالة الفندقيه الخاصة بها وعدم اللجوء الى تسريح تلك العمالة فى تلك المرحلة الحرجه والأوضاع الراهنة التى يعيشها القطاع السياحي، حتى يكون هناك إستعداد تام للتشغيل الفندقى بأعلى معدلات الجودة والكفاءة فى فترة ما بعد تجاوز المرحلة الحالية وعودة الأمور مرة أخرى الى مسارها الطبيعي.
وأشار إلى أنه تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية والمختصة للحصول لتأجيل بعض المديونيات ومنحهم بعض الإستثناءات والذى تم إرسالها إلى جميع الفنادق أولاً بأول، مثل مد آجل الضريبة على الدخل وعلى القيمة المضافة ومد آجل سداد حصص إشتراكات التأمينات الإجتماعية ( حصة صاحب المنشآة والعامل ) حتى ٣١ديسمبر وذلك فى ضوء إنتهاء المهلة المنصوص عليها فى القانون رقم 24 لسنة 2020 الخاص بالإجراءات المالية لمواجهة فيروس كورونا.