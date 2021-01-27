شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط بورصة مسقط للجلسة الرابعة.. وتراجع أرباح البنك الوطنى العمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، للجلسة الرابعة على التوالي، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.480% خاسراً 17.679 نقطة ليغلق عند مستوى 3660.163 نقطة، وبلغ حجم التداول 11.3 مليون سهم بقيمة 1.9 مليون ريال عبر تنفيذ 529 صفقة لعدد 39 سهماً.

وارتفعت 6 أسهم على رأسها سهم "عمان للمرطبات" بنسبة 19.91%، ثم سهم "الجزيرة للمنتجات الحديدية" بنسبة 5.31%، ثم سهم "جلفار للهندسة والمقاولات" بنسبة 1.16%، فيما تراجع 11 سهماً على رأسها سهم "البنك الوطني العماني" بنسبة 8.90%، ثم سهم "المدينة للاستثمار" بنسبة 4.35%، ثم سهم "الخليج الدولية للكيماويات" بنسبة 2.75%، فيما تصدر سهم "بنك مسقط" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 638.4 ألف ريال عماني.

وفي سياق متصل أعلنت شركة ريسوت للأسمنت، موافقة مجلس الإدارة، على اقتراح بالتخلص من سفينة "ريسوت 1"، التي يبلغ عمرها 40 عاماً، وطلبت الإدارة المضي في عملية التخلص وفقاً للمارسات البحرية الدولية.

وفي سياق آخر أعلنت شركة صناعة الكابلات العمانية، نتائج اجتماع مجلس الإدارة، ووافق على النتائج المالية السنوية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، وحققت الشركة أرباحاً صافية بعد الضرائب بلغت 2.3 مليون ريال عماني في عام 2020 مقارنة بمبلغ 7 ملايين ريال عماني في عام 2019، وبلغت مبيعات عام 2020 مبلغ 175.4 مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ 210.1 مليون ريال عماني في عام 2019، وأوصى المجلس بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 13% من رأسمال الشركة المدفوع تساوي 1.2 مليون ريال عماني.

كما أعلن البنك الوطني العماني، موافقة مجلس الإدارة على النتائج المالية السنوية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، وحقق البنك أرباحاً صافية بعد الضرائب بلغت 181.148 مليون ريال عماني على إجمالي أرباح تشغيلية قدرها 116.963 مليون ريال عماني للعام 2020، بالمقارنة مع أرباح صافية بعد الضرائب مقدارها 51.431 مليون ريال عماني على إجمالي أرباح تشغيلية قدرها 128.3 مليون ريال عماني في عام 2019، كما أوصى مجلس إدارة البنك بعدم توزيع أرباح نقدي للمساهمين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020.