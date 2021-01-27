البنك المركزى الأوروبى: لدينا مجال لخفض أسعار الفائدة على الإيداع

القاهرة - سامية سيد - قال كلاش كنوت عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي اليوم الأربعاء، إن لدى البنك مجالا لخفض سعر الفائدة على الإيداع مجددا إذا كان هذا ضروريا لتحسين أوضاع التمويل وتحقيق هدفه بالنسبة للتضخم.

وأضاف كنوت، وهو أيضا محافظ البنك المركزي الهولندي، في مقابلة مع بلومبرج تي.في "ما زال هناك مجال لخفض أسعار (الفائدة).

"لكن يجب أن يُنظر بالطبع إلى هذا بالاقتران مع موقفنا النقدي العام الذي تحدده أدوات متعددة".

وتابع قائلا إن البنك المركزي الأوروبي سيتابع عن كثب تعزز اليورو في الآونة الأخيرة لتحديد تأثيره على توقعات التضخم.

وقال إنه "متفائل بحذر" حيال تعافي اقتصاد أوروبا خلال 2021، إذ ينبغي أن يتيح توزيع لقاحات الوقاية من كوفيد-19 مجالا أكبر للنمو في النصف الثاني من العام.