شكرا لقرائتكم خبر عن "الداو جونز" يهبط بأكثر من 400 نقطة في بداية الجلسة قبيل قرار الفائدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الأربعاء مع ترقب الأسواق لقرار الفائدة في وقت لاحق اليوم فضلا عن صدور نتائج أعمال شركات التكنولوجيا.



وتتجه أنظار الأسواق في وقت لاحق اليوم نحو الاحتياطي الاتحادي الذي سيكشف عن قراره بخصوص الفائدة مع توقعات بالإبقاء عليها عند النطاق بين 0.0% و0.25% دون تغيير، ويلي ذلك مؤتمر صحفي لرئيس البنك المركزي "جيروم باول".



كانت "مايكروسوفت" قد أعلنت أمس عن تحقيق نتائج أعمال فصلية أعلى من التوقعات في الربع السنوي الأخير من عام 2020 بفضل الحوسبة السحابية.



وسوف تصدر بعد إغلاق جلسة الأربعاء نتائج أعمال شركات "آبل" و"فيسبوك" و"تسلا" في حين صدرت نتائج أعمال "بوينج" اليوم.



وعلى صعيد التداولات، هبط مؤشر "داوجونز" بحلول الساعة 15:13 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.4% (ما يعادل 420 نقطة) إلى 30516 نقطة، كما انخفض "ناسداك" بنسبة 1.1% (ما يعادل 150 نقطة) إلى 13476 نقطة، وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 1.3% (ما يعادل 51 نقطة) إلى 3798 نقطة.