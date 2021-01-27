شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يهبط بحوالي 2% متأثراً بقوة الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الأربعاء وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وترقب الأسواق لسياسات الرئيس الأمريكي "جو بايدن".



وكشفت وكالات أنباء عن أن الرئيس "بايدن" ينوي اتخاذ قرارات تتعلق بصناعة النفط والغاز الطبيعي في وقت قريب ضمن استراتيجيته الداعمة للمناخ.



ومن شأن القيود التي ستفرضها إدارة "بايدن" على ملوثات البيئة أن تضر بالطلب على المعادن المستخدمة بكثافة في الصناعة كالنحاس.



وتتجه أنظار الأسواق في وقت لاحق اليوم نحو الاحتياطي الاتحادي الذي سيكشف عن قراره بخصوص الفائدة مع توقعات بالإبقاء عليها عند النطاق بين 0.0% و0.25% دون تغيير، ويلي ذلك مؤتمر صحفي لرئيس البنك المركزي "جيروم باول".



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:24 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 90.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.6 نقطة وأقل مستوى عند 90.1 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للنحاس تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 14:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.9% إلى 3.55 دولار للرطل، وسجل المعدن أعلى سعر عند 3.62 دولار وأقل سعر عند 3.54 دولار.