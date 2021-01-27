شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتحول للتراجع قبيل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحولت أسعار النفط للتراجع مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء بعد ارتفاعها فى وقت سابق من تعاملات السوق الأوروبية بفضل بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي أظهر انخفاض مخزونات الخام فى الولايات المتحدة ،ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 0.75% إلى مستوي 52.37$ ، من مستوى الافتتاح عند 52.76$، وسجل أعلى مستوي عند 53.09$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 0.4% إلى مستوي 55.78$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 56.00$ ، وسجل أعلى مستوي عند 56.48$.

فقد الخام الأمريكي عند تسوية الأمس نسبة 0.25% ، فى المقابل صعدت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 0.1% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 5.3 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 22 كانون الثاني/يناير، فى رابع انخفاض أسبوعي خلال الخمسة أسابيع الأخيرة ، على خلاف توقعات خبراء الطاقة ارتفاع بحوالي 0.5 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 487 مليون برميل ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 6 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، فى علامة إيجابية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى ارتفاع المخزونات بحوالي 1.6 مليون برميل ، فى ثاني زيادة أسبوعية على التوالي.