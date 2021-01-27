شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع قبيل قرارات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا بالأمس ، مع نشاط عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، وعزوف المستثمرين عن المخاطرة فى الأصول ذات العائد المرتفع ، يأتي هذا قبيل صدور قرارات السياسة النقدية ، فى ختام أولى اجتماعات مجلس الاحتياطي الاتحادي فى عام 2021.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.4 % إلى مستوى 90.52 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 90.15 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 90.15 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.25% ، فى أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بعد بعض الأخبار الإيجابية عن لقاحات فيروس كورونا ، حسنت من شهية المخاطرة مؤقتا فى معظم أسواق المال العالمية.

انخفضت معظم أسواق الأسهم العالمية يوم الأربعاء بسبب عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، فى ظل حالة عدم اليقين حيال الاقتصاد العالمي ،وسط تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى معظم أنحاء العالم ،وضعف إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

يختتم مجلس الاحتياطي الاتحادي فى وقت لاحق اليوم اجتماعه الدوري ،لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد الأكبر فى العالم ، وسط الاحتمالات الكاملة لبقاء أسعار الفائدة دون أي تغيير عند نطاق 0.25%.

يصدر قرار الفائدة وبيان السياسة النقدية والتوقعات الاقتصادية بحلول الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش ، ويتحدث " جيروم باول" رئيس الاحتياطي الاتحادي بحلول الساعة 19:30 غرينتش.

من المتوقع أن يسفر أولي اجتماعات المركزي الأمريكي فى عام 2021 ،عن المزيد من الأدلة حول مستقبل السياسة النقدية الأمريكية ، خاصة فى ضوء التوجهات المقبلة لإدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن ، والتي سوف تعمل بقوة على تعافي أكبر اقتصاد فى العالم سريعا من أضرار جائحة فيروس كورونا.