شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تستأنف خسائرها بقيادة شركات الموارد الأساسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا بالأمس ، لتقترب مجددا من ملامسة أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، مع هبوط واسع لشركات الموارد الأساسية ، وفى ظل استمرار انخفاض الأسهم الأمريكية فى وول ستريت.

فقد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 1.1% حتى الساعة 11:35 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.7% ، فى أول مكسب فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 4039 نقطة المسجل بالجلسة السابقة.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا بالأمس ، على وشك ملامسة أدنى مستوى فى ثلاثة ِأسابيع ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

تصدر قطاع التعدين والموارد الأساسية ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 2% ، فى ظل هبوط معظم أسعار المعادن والسلع فى الأسواق العالمية.

تراجعت معظم أسواق الأسهم العالمية يوم الأربعاء بسبب المشاعر الباهتة التي تسيطر على المستثمرين وحالة عدم اليقين حيال الاقتصاد العالمي ، فى ظل انتشار فيروس كورونا المستمر فى معظم أنحاء العالم.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 1.0% ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا قرابة 0.2% ، فى ثالث خسارة فى غضون الأربع جلسات الأخيرة ، بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة.

فى أوروبا انخفض مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 1.1% ،فى فرنسا تراجع مؤشر كاك 40 بنسبة 0.9% ،وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.7% ،وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس نسبة 1.2% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا.