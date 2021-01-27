شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواصل التراجع قبيل قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، تحت ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، وذلك قبيل صدور قرارات السياسة النقدية فى الولايات المتحدة ، فى ختام أولى اجتماعات مجلس الاحتياطي الاتحادي فى عام 2021.

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 0.4% إلى 1,842.97$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,851.01$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,853.15$.

أنهي المعدن الأصفر"الذهب" تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.3% ، فى ثالث خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل ارتفاع مستويات العملة الأمريكية.

زاد مؤشر الدولار يوم الأربعاء بأكثر من 0.25% ، عاكسا ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار المعادن والسلع المقومة بالعملة الأمريكية.

حيث لا يزال تركيز المستثمرين منصبا على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل العزوف عن المخاطرة لمخاوف حيال تعافي الاقتصاد العالمي مع استمرار ارتفاع إصابات فيروس كورونا فى معظم أنحاء العالم.

يختتم مجلس الاحتياطي الاتحادي فى وقت لاحق اليوم اجتماعه الدوري ،لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد الأكبر فى العالم ، وسط الاحتمالات الكاملة لبقاء أسعار الفائدة دون أي تغيير عند نطاق 0.25%.

يصدر قرار الفائدة وبيان السياسة النقدية والتوقعات الاقتصادية بحلول الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش ، ويتحدث " جيروم باول" رئيس الاحتياطي الاتحادي بحلول الساعة 19:30 غرينتش.

من المتوقع أن يسفر أولي اجتماعات المركزي الأمريكي فى عام 2021 ،عن المزيد من الأدلة حول مستقبل السياسة النقدية الأمريكية ، خاصة فى ضوء التوجهات المقبلة لإدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن ، والتي سوف تعمل بقوة على تعافي أكبر اقتصاد فى العالم سريعا من أضرار جائحة فيروس كورونا.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 0.87 طن متري ، لينزل الإجمالي إلى 1,172.38 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوي منذ 14 كانون الثاني/يناير الجاري.