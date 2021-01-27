شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع استنادا على انخفاض المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء ليستأنف الخام الأمريكي مكاسبه التي توقفت مؤقتا بالأمس ، ويواصل الخام الدولي "نفط برنت" صعوده لليوم الثالث على التوالي ، يأتي هذا الارتفاع استنادا على انخفاض مخزونات الخام فى الولايات المتحدة ، على حسب بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي ،ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 0.6% إلى مستوي 53.09$ ، من مستوى الافتتاح عند 52.76$، وسجل أدنى مستوي عند 52.68$ ،وصعد خام برنت قرابة 0.9% إلى مستوي 56.48$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 56.00$ ، وسجل أدنى مستوي عند 55.96$.

فقد الخام الأمريكي عند تسوية الأمس نسبة 0.25% ، فى المقابل صعدت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 0.1% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 5.3 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 22 كانون الثاني/يناير، فى رابع انخفاض أسبوعي خلال الخمسة أسابيع الأخيرة ، على خلاف توقعات خبراء الطاقة ارتفاع بحوالي 0.5 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 487 مليون برميل ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 6 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، فى علامة إيجابية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى ارتفاع المخزونات بحوالي 1.6 مليون برميل ، فى ثاني زيادة أسبوعية على التوالي.