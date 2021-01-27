شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يتخلى عن ذروة عامين ونصف بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليتخلى عن أعلى مستوى فى أكثر من عامين ونصف مقابل الدولار الأمريكي ، والمسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ، بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى انتعاش مستويات العملة الأمريكية قبيل قرارات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

تراجع الجنيه مقابل الدولار بأكثر من 0.1% إلى 1.3720$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.3735 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.3758$ الأعلى منذ أيار/مايو 2018.

أنهي الجنيه تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.45% مقابل الدولار ، فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بدعم توقف صعود مستويات الدولار ،وبدعم بيانات إيجابية عن سوق العمل فى المملكة المتحدة.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء قرابة 0.3% ، ليستأنف مكاسبه التي توقفه مؤقتا بالأمس ، عاكسا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مجددا مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يركز المستثمرين على شراء الدولار كأفضل استثمار بديل ،مع تراجع شهية المخاطرة فى ظل تجدد المخاوف حيال الاقتصاد العالمي ، بالإضافة إلى تكهنات بأن يستخدم مجلس الاحتياطي الاتحادي فى ختام اجتماع السياسة النقدية فى وقت لاحق اليوم نبرة تشاؤمية حيال التوقعات الاقتصادية.