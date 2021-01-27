شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلاتينيوم تستأنف الارتداد من الأعلى لها في خمسة أعوام وسط ارتفاع مؤشر الدولار والأنظار على اجتماع الفيدرالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار البلاتينيوم بقرابة الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة في خمسة جلسات من الأعلى لها منذ 11 من آب/أغسطس 2016 وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ومع تقييم الأسواق لشدة تفشي فيروس كورونا مقابل توفر وفاعلية اللقاحات والتحفيز.

في تمام الساعة 06:29 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت أسعار البلاتينيوم 0.86% لتتداول حالياً عند 1,093.24$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,102.68$ للأونصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.08% إلى 90.23 مقارنة بالافتتاحية عند 90.16.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، والتي قد تعكس استقرار وتيرة النمو عند 1.0% خلال كانون الأول/ديسمبر، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع وتيرة النمو إلى 0.5% مقابل 0.4% في تشرين الثاني/نوفمبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع فعليات اجتماع للجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 26-27 كانون الثاني/يناير والذي من المتوقع أن يبقي من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25%، وذلك قبل نشهد فعليات المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب نصف ساعة من انقضاء الاجتماع للتعقيب على قرارات اللجنة الفيدرالية.

وتأمل الأسواق في تأكيد صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على المضي قدماً في برنامج شراء السندات والذي يقدر بقيمة 120$ مليار شهرياً وعدم تقليصه في وقت قريب لدعم تعافي أكبر اقتصاد في العالم من التداعيات السلبية لجائحة كورونا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 99.36 مليون ولقي 2,135,959 شخص مصرعهم في 224 دولة.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا بالأمس أعرب الرئيس الأمريكي جو بادين عن كون "خطة الإنقاذ الأمريكية" والتي أعلن عنها مسبقاً بقمية 1.9$ تريليون، ربما يتم مناقشتها داخل أروقة الكونجرس خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وفي نفس السياق، فقد نوه زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر أيضا بالأمس لكون الديمقراطيين سيمضون قدماً في خطة الرئيس الديمقراطي بادين دون دعم من الجمهوريين إذا لزم الأمر.

بخلاف ذلك، أعاد الرئيس الأمريكي بادين الاثنين الماضي فرض حظر دخول المسافرين غبر الأمريكيين الذين كانوا في البرازيل والمملكة المتحدة بالإضافة إلى 26 دولة أوروبية أخرى تسمح بالسفر عبر الحدود المفتوحة، كما أضاف جنوب أفريقيا لقائمة الحظر، وذلك ضمن جهود الإدارة الأمريكية الجديدة للحد من تفشي الموجة الثانية من الفيروس التاجي والسيطرة على الجائحة في الولايات المتحدة خلال المائة يوم الأولى من تولى بايدن للرئاسة.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رفع مؤخراً القيود المفروضة على البرازيل وأوروبا اعتباراً من أمس الثلاثاء، إلا أن الرئيس الأمريكي بادين الذي تولى زمام أمور البيت الأبيض الأسبوع الماضي قام بإلغاء قرار ترامب، وفي سياق أخر، تابعنا بالأمس رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لوتيرة نمو الاقتصاد العالمي خلال 2021 إلى 5.5% بزيادة 0.3% عن توقعاته السابقة في تشرين الأول/أكتوبر، وأن يبلغ النمو خلال عام 2022 نحو 4.2%.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الاثنين الماضي إعلان شركة موديرنا أنها تسرع العمل على تعزيز لقاحها في مواجه فيروس كورونا المتغير الذي تم اكتشافه مؤخراً في جنوب أفريقيا، وأفاد باحثو الشركة الأمريكية بأن اللقاح الحالي للفيروس التاجي يبدو أنه يعمل ضد السلالتين شديدتي الانتقال الموجودين في المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا، مع التطرق لكون أنه يبدو أن اللقاح قد يكون أقل فعالية ضد السلاسة الجديدة.

وفي سياق أخر، تابعنا الأسبوع الماضي كشف اتحاد مصنعي السيارات الأوروبية عن تراجع مبيعات السيارات داخل الاتحاد الأوروبي خلال 2020 بنحو 24% إلى 9.9 مليون سيارة، ما عكس أكبر انخفاض سنوي في المبيعات داخل الاتحاد منذ بدء الإحصاء، وذلك نظراً لتفشي فيروس كورونا وفرض قيود الإغلاق.

ونود الإشارة، لكون 41% من الطلب العالمي على البلاتينيوم يأتي من قطاع صناعية السيارات الذي تضرر مؤخراً وبالأخص في أوروبا من جراء تابعيات تفشي فيروس كورونا، بينما 31% من الطلب على البلاتينيوم يأتي من قطاع المصوغات التي شهد مؤخراً انتعاش نظراً لتراجع أسعار البلاتينيوم بشكل ملحوظ أمام الذهب لما دون النصف مؤخراً وذلك على الرغم من كون البلاتينيوم أندر 30 مرة من الذهب وكان في مطلع هذا القرن ضعف ثمن الذهب.