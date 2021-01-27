شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تستعد لختام مهرجان التسوق بالمزيد من العروض والفعاليات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

يختتم مهرجان دبي للتسوق فعاليات دورته السادسة والعشرين التي استمرت سبعة أسابيع وقدمت العديد من العروض الترويجية الكبرى وغيرها الكثير السبت 30 يناير 2021.

وتقدم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الجهة المنظمة لمهرجان دبي للتسوق، مجموعة من الفعاليات المتميزة خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من المهرجان.

وتشارك 300 علامة تجارية في أكثر من 1000 متجر في تخفيضات الأسبوع الأخير من مهرجان دبي للتسوق وتقدم تشكيلة واسعة من المنتجات من 28 وحتى 30 يناير في مراكز التسوق ومنافذ البيع بالتجزئة في جميع أنحاء المدينة. وتتيح هذه التخفيضات اكتشاف الصفقات الكبرى والعروض الترويجية والأنشطة التي يقدمها المهرجان، مع تخفيضات من 25 إلى 90 بالمئة على أشهر علامات الأزياء وأحدث منتجات أسلوب الحياة وألعاب الأطفال وغيرها الكثير.

ويواصل سوق مهرجان دبي للتسوق في الخوانيج تقديم تجربة الحديقة المسحورة المستوحاة من كتاب الأطفال «أليس في بلاد العجائب» خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من مهرجان دبي للتسوق. ويمكن للعائلات الاستمتاع بالمأكولات من أكشاك المطاعم المحلية في «ذا هب» بالحديقة القرآنية. ويمكن لمحبي الطعام تذوق لفائف السوشي والحلوى المصنوعة من الشوكولاتة وتشكيلة من المأكولات الأخرى بدءاً من الساعة 4 عصراً وحتى يوم 30 يناير.

مهرجان طيران الإمارات

وستستمر فعاليات مهرجان طيران الإمارات للآداب، المهرجان الرائد في مجال الأدب العالمي وأكبر عطلة نهاية أسبوع مليئة للآداب، أكبر فعالية تحتفي بالكلمة المكتوبة والمقروءة والمسموعة في العالم العربي، من 29 يناير وحتى 13 فبراير. وتقام دورة هذا العام في مركز جميل للفنون وفندق إنتركونتننتال دبي فستيفال سيتي والسركال أفنيو مع الالتزام بجميع إجراءات الصحة والسلامة.

وتستضيف منصة عرض الأزياء في دبي مول فعالية «شوتوبيا» التي تستمر حتى 30 يناير. ويمكن للمتسوقين استكشاف تشكيلات الأحذية الحصرية التي يقدمها عدد من أكبر وأشهر الخبراء. ويناقش خبراء الصناعة والشخصيات المؤثرة في قطاع الأزياء التوجهات المستقبلية والاستدامة وكل ما يتعلق بتصاميم الأحذية.

عروض طائرات الدرون

وتشهد منطقة «ذا بيتش» المُقابلة لمشروع «جميرا بيتش ريزيدنس» و«بلوواترز» إقامة عروض طائرات الدرون الضوئية طوال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من مهرجان دبي للتسوق. وستقلع 300 طائرة درون لتقديم العروض مرتين يومياً في تمام الساعة 7 مساءً و9:30 مساءً وحتى نهاية المهرجان في 30 يناير. ويظهر العرض الأوّل ويحمل عنوان «دبي، مدينة المغامرة» الأنشطة والوجهات المتعددة التي تقدمها دبي خلال المهرجان، حيث يستكشف مدهش ودانة الشخصيتان المحبوبتان، الأنشطة والتجارب في الإمارة. ويقدم العرض الثاني ويحمل عنوان «دبي بين الماضي والحاضر» لقطات من تاريخ دبي، حيث يستعرض تاريخ الإمارة ورحلتها نحو المستقبل على أنغام الأغنية الرسمية لمهرجان دبي للتسوق «دبي كوكب آخر».

جوائز

ويقدم المهرجان فرصة الفوز بسيارة «فينير سوبر سبورت» من تصنيع شركة «دبليو موتورز»، والتي تبلغ قيمتها 6 ملايين درهم لأحد سعداء الحظ. وسيحصل المتسوقون الذين يقومون بشراء نموذج مصغر للسيارة «فينير» بقيمة 1500 درهم، على قسيمة للدخول في السحب.

ويمكن شراء تذاكر سحوبات «إنفينيتي» الكبرى والتي يبلغ سعرها 200 درهم في عدد مختار من محطات وقود «إينوك» وإ«يبكو» و«متاجر زووم»ومحطات مترو دبي، كما يمكن للمتسوقين الذين ينفقون 200 درهم في عدد من الوجهات الشهيرة مثل سوق الذهب والقرية العالمية، إلى جانب مراكز التسوق المشاركة، الدخول في سحب للفوز بسيارة «إنفينيتي QX60» و200 ألف درهم. وسيفوز أحد سعداء الحظ بمبلغ 500 ألف درهم في اليوم الأخير من المهرجان. ويمكن للمتسوقين الذين ينفقون 25 درهماً لشراء منتجات غير بترولية من محطات بترول «إيبكو» و«إينوك» الدخول في سحوبات نيسان الكبرى للفوز بسيارة نيسان جديدة وجائز نقدية يومياً خلال مهرجان دبي للتسوق.

ويقدم سحب عجلة «دور واربح» من مجموعة مراكز التسوق في دبي جوائز نقدية تصل قيمتها إلى 100 ألف درهم. وسيحظى المتسوقون في مراكز التسوق التابعة للمجموعة بفرصة الفوز بجوائز نقدية خلال فعالية «دور واربح» النهائية يوم 30 يناير، في ما تقدم مجموعة دبي للذهب والمجوهرات جوائز ذهبية للمتسوقين. ويمكن لسكان دبي وزوارها دخول السحب عند شراء مجوهرات من المتاجر المشاركة التابعة لمجموعة دبي للذهب والمجوهرات والبالغ عددها 180 متجراً في مختلف أنحاء دبي. ويتقاسم أربعة فائزين كل يومين خلال مهرجان دبي للتسوق، كيلوجراماً واحداً من الذهب بالتساوي، كما يتقاسم 12 فائزاً 3 كيلوجرامات من الذهب كجزء من السحب على الجوائز الكبرى خلال اليوم الأخير من مهرجان دبي للتسوق.