شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من «فلاي دبي» حول عودة «737 ماكس» إلى الأجواء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

رحبت «فلاي دبي» بقرار وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي «اياسا» بالسماح لعودة طائرة بوينج 737 ماكس للطيران.

وقال متحدث باسم «فلاي دبي»: «نحن على علم بالتحديث الاخير الصادر عن وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي (EASA) ونرحب بالقرار. يأتي هذا بعد العودة الناجحة للخدمة التي لاحظناها بالفعل من قبل عدد من المشغلين في أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية.»

وأضافت الناقلة التي لديها 11 طائرة من نوع «بوينج 737 ماكس»: «سنواصل العمل عن كثب مع الهيئة التنظيمية لدينا، الهيئة العامة للطيران المدني (GCAA) وسنتبع التوجيهات الصادرة».