شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتياطي الفيدرالي لا يعتزم تغيير سياسته بأول اجتماعاته في عهد بايدن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

لا يعتزم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي التخلي عن أدواته في أول اجتماع نقدي يعقده في عهد الرئيس جو بايدن، غير أن معاينته متانة الاقتصاد وتعليقاته على التضخم والإدارة الجديدة ستكون موضع ترقب.

والاجتماع الذي يختتم الأربعاء هو الأول الذي يعقده البنك المركزي الأمريكي للعام 2021، والأول منذ دخول بايدن إلى البيت الأبيض قبل أسبوع.

ويتوقع في ظل الإدارة الجديدة العودة إلى علاقات تقليدية أكثر بين الاحتياطي الفيدرالي والسلطة التنفيذية، بعدما اضطرت المؤسسة المالية الواسعة النفوذ إلى خوض معركة للحفاظ على استقلاليتها على مدى أربع سنوات في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وما يعزز موقعه وجود حليفة له على رأس وزارة الخزانة، هي رئيسته السابقة جانيت يلين.

وفي ختام الاجتماع الأربعاء، يصدر الاحتياطي الفيدرالي بياناً في الساعة 14,00 (19,00 ت غ)، يليه بعد نصف ساعة المؤتمر الصحفي التقليدي الذي يعقده رئيسه جيروم باول.

عودة التضخم

قال المحلل لدى «أميريتريد» ج.ج. كيناهان إنه «سيكون من المدهش إن اتخذ الاحتياطي الفيدرالي خطوات مختلفة عما قيل حتى الآن بشأن الحفاظ على سياسة متساهلة للسماح بنهوض الاقتصاد»، متوقعاً صدور تعليقات حول «تضخم محتمل».

وتعود كلمة التضخم إلى التداول بعدما غابت عن المعجم الاقتصادي لسنوات، فالفورة الاقتصادية النسبية المرتقبة في الربيع أو الصيف في ظل حملة تلقيح واسعة النطاق للأمريكيين، قد تؤدي إلى ارتفاع مؤقت في الأسعار.

وقد يطرح التضخم معضلة على الاحتياطي الفيدرالي الذي يردد منذ أشهر أنه لا يترقب عودة سياسته النقدية إلى طبيعتها على المدى القريب.

ومن المتوقع إبقاء معدلات الفائدة عند الصفر إلى حين نهوض أول اقتصاد في العالم.

غير أن المراقبين يتساءلون حول برنامج شراء الأصول البالغة قيمته 120 مليار دولار في الشهر، والذي أغرق الأسواق المالية بالسيولة منذ منتصف آذار/مارس الماضي، دافعاً مؤشرات البورصة إلى مستويات قياسية رغم تفشي وباء كوفيد-19، وبالتالي، سينصب الاهتمام بالكامل على ما سيدلي به باول خلال مؤتمره الصحفي.

ومن المتوقع في حال إقرار الخطة الطارئة بقيمة 1900 مليار دولار التي اقترحها بايدن وتدافع عنها جانيت يلين، بث قليل من التفاؤل خلال الأشهر المقبلة التي تبدو صعبة في انتظار تلقيح عدد كبير من الأمريكيين ضد فيروس كورونا المستجد.

نمو بطيء

وعلى غرار غالبية من خبراء الاقتصاد، ينبّه جيروم باول ومسؤولون آخرون في الاحتياطي الفيدرالي منذ أشهر إلى ضرورة ضخ سيولة مجدداً في الاقتصاد، سواء للأسر أو للشركات.

وتوقع الخبير الاقتصادي لدى «ستاندارد تشارترد» ستيف إنغلاندر أن «يدعم جيروم باول إقرار حوافز مالية بصورة عامة، من دون الخوض في التفاصيل حول المبالغ».

وإذا رأى كلّ من جانيت يلين وجيروم باول أنه من الضروري تقديم مساعدات إضافية، فإن ذلك سيشكل برأي الخبير «ضغطاً على أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين لحضهم على خفض معارضتهم» لخطة مساعدات يعتبرونها طائلة.

ومن المتوقع أيضاً أن يواجه رئيس الاحتياطي الفيدرالي أسئلة حول الانعكاسات الاقتصادية لحملة التلقيح، وحول المخاوف الناجمة عن النسخة المتحورة للفيروس التي ظهرت في بريطانيا وتدفع العديد من الدول إلى فرض قيود مجدداً على حركة مواطنيها.

ويختتم البنك المركزي الأمريكي اجتماعه عشية صدور أرقام إجمالي الناتج الداخلي الأمريكي للفصل الرابع من العام 2020، ومن المتوقع أن تشير إلى بقاء النمو عند مستواه، بعدما سجل الانتعاش الاقتصادي تدهوراً تاريخياً في الفصل الثاني ثم ارتفاعاً تاريخياً أيضاً في الفصل الثالث.