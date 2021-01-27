شكرا لقرائتكم خبر عن «جمارك دبي»: 8.6 مليار درهم تجارة دبي مع هولندا في 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أكد هانس ساندي، القنصل العام لمملكة هولندا في دبي، أن الشركات الهولندية التي تعمل في دبي تشعر بالاستقرار والطمأنينة سواء على صعيد السلامة الصحية أو مزاولة الأعمال خاصة في ظل التحديات التي فرضها التفشي العالمي لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، فيما قال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي إن 140 شركة هولندية تعمل في دبي وإن جمارك دبي توظف الابتكار والتقنيات المتطورة لخدمة قطاعات الأعمال وزيادة العائد الاستثماري للشركات لتعزيز تجارة دبي الخارجية.

جاء ذلك خلال تنظيم جمارك دبي لقاءً عبر تقنية الاتصال المرئي، مع وفد من هولندا برئاسة القنصل الهولندي في دبي ضم رجال أعمال وممثلي عدد من الشركات الهولندية في دبي، وحضره المدير العام لجمارك دبي والمديرون التنفيذيون، ومديرو الإدارات الجمركية بالدائرة، وتناول اللقاء الذي عقد ضمن فعاليات أسبوع جمارك الإمارات الرابع، سبل تعزيز التعاون التجاري بين دبي وهولندا، ودعم فتح استثمارات تجارية جديدة من الجانب الهولندي في دبي.

نمو التبادل التجاري

وقفز حجم التبادل التجاري بين دبي وهولندا بنسبة 56 % خلال عشر سنوات «2011-2020» ليرتفع من 5.5 مليار درهم في 2011 إلى 8.6 مليار درهم في 2020، ووزعت التجارة بين البلدين خلال العام الماضي بنحو 3.7 مليار درهم واردات، و4.9 مليار درهم صادرات وإعادة تصدير وذلك وفق البيانات الأولية.

وأشار أحمد محبوب مصبح إلى أننا ننظر للعام 2021 على أنه عام التعافي وعودة الحياة إلى طبيعتها مع تزايد عدد الأشخاص الحاصلين على لقاح كوفيد في دولة الإمارات إلى أكثر من 2.5 مليون شخص، أيضاً فإن الترتيبات تجري على قدم وساق لتحقيق استضافة نوعية لمعرض إكسبو 2020 دبي، وهو ما يعزز من انتعاش الاقتصاد المحلي ودعم سرعة تعافي القطاعات الاقتصادية، مشيراً إلى أن جهود حكومة دبي في الوقوف بجانب الشركات للتصدي لتحديات كورونا دفعت نحو استمرارية الأعمال حيث أقرت دبي حزم تحفيز اقتصادي بقيمة 7.1 مليار درهم على خمس مراحل كان للقطاع التجاري نصيب مهم منها.

تعاون مستمر

بدوره وجه هانس ساندي الشكر إلى جمارك دبي على تعاونها المستمر مع الجهات الدبلوماسية وقطاعات الأعمال الهولندية لبحث التنسيق والاستماع إلى المقترحات بما يعود بالنفع على الجميع، مؤكداً أن جمارك دبي سباقة في توفير خدمات جمركية رائدة، تدفع نحو تسهيل الإجراءات، كما كان لجمارك دبي عظيم الأثر في تيسير التجارة العالمية ودعم سلاسل الإمداد والتوريد خلال مرحلة اضطرابات فترة الاغلاق الذي شهدته معظم دول العالم.

ومن جانبه أكد إدريس بهزاد مدير إدارة إسعاد العملاء في جمارك دبي مقرر الاجتماع، أن اللقاء يأتي ضمن مبادرة «ارتباط» التي توجت آفاق التعاون مع الجهات والهيئات الدبلوماسية، وتعد مبادرة ارتباط من القنوات الرئيسية لتطوير العلاقات مع الشركات وقطاعات الأعمال الأجنبية، ودعم مستوى الخدمات والتسهيلات الجمركية المقدمة للتجار والمستثمرين عبر اجتماعات دورية مع الجهات والهيئات الدبلوماسية للدول الصديقة وشركائنا التجاريين.



مبادرات للعارضين وزوار معرض إكسبو 2020

خلال الاجتماع استعرضت جمارك دبي مبادراتها للتسهيل على العارضين وزوار معرض إكسبو 2020، وأكدت الدائرة حرصها على تقديم التسهيلات والخدمات الجمركية للمشاركين في المعرض، حيث تم اعتماد المخلص الجمركي الرسمي لـ«إكسبو 2020» كمشغل اقتصادي معتمد، فضلاً عن إعداد دليل إرشادي متكامل خاص بالإجراءات الجمركية للمشاركين في الحدث المرتقب، من أجل دعم الدور الحيوي لهذا الحدث العالمي في تعزيز مكانة دولة الإمارات ودبي كمركز أساسي للتبادل التجاري بين كل القوى الاقتصادية الدولية، كما تقدم الدائرة دليلاً إرشادياً متكاملاً خاصاً بالإجراءات الجمركية للمشاركين في الحدث الدولي المرتقب، كما طورت الدائرة كذلك (قناة إكسبو) الجمركية الذكية بجهود فرق العمل المتخصصة في الدائرة من أجل تخليص الشحنات القادمة إلى المعرض خلال زمن قياسي للإنجاز بأفضل مستويات الجودة، وتمكين العارضين من إتمام معاملاتهم الجمركية دون تأخير باستخدام الهواتف والأجهزة الذكية وتعمل جمارك دبي على تعزيز قدرة العارضين على الاستفادة من المبادرات والمشاريع التي طورتها الدائرة لتيسير حركة البضائع والمسافرين، وفي مقدمتها الافصاح المبكر الذكي ونظام محرك المخاطر ومنظومة التدقيق الذكي وقناة الأعمال المتكاملة ومساحة العمل الذكية.

إلى ذلك قدم عرض يبرز جهود جمارك دبي في حماية حقوق الملكية الفكرية، وإعادة تدوير المنتجات المقلدة، وفض نزاعات الملكية الفكرية، وتسجيل العلامات التجارية لدى جمارك دبي لحماية حقوقها، وتم الإشارة إلى أنه تم تدوير عدد من البضائع الهولندية المقلدة خلال يوليو الماضي.