شكرا لقرائتكم خبر عن حاويات فارغة إلى الصين عوضاً عن صادرات الزراعة الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خلص تحقيق لـ«سي إن بي سي»، إلى أن شركات الشحن البحري رفضت نقل أطنان من الصادرات الزراعية الأمريكية تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، مفضلة إرسال الحاويات فارغة إلى الصين لتعبئتها بصادرات صينية أكثر ربحية.

وتلقت اللجنة البحرية الفيدرالية شكاوى من المصدّرين الزراعيين الأمريكيين يحذرون من أن هذا الرفض الذي جاء مع دخول الصادرات الزراعية الأمريكية موسم الذروة، لا يهدد الأرباح فحسب؛ بل يهدد سمعة الصناعة ككل.

وفتحت اللجنة بدورها تحقيقاً لمعرفة ما إذا كان رفض شركات النقل تحميل شحنات التصدير الأمريكية يعد انتهاكاً لقانون الشحن.

ووفقاً لتحليل بيانات تم تجميعها من مكتب الإحصاء وموانئ لوس أنجلوس، ولونج بيتش، وكاليفورنيا، ونيويورك، ونيوجيرسي، رفضت شركات النقل تعبئة نحو بـ178 ألف حاوية من قياس 20 قدماً مع نهاية عام 2020، وأخطرت المصدّرين الزراعيين بأنهم سيعطون الأولوية لحاويات التصدير الفارغة على الصادرات الزراعية. وقالوا أيضاً إنهم سيرفعون أسعار الصادرات الزراعية الأمريكية إذا تم نقل السلع.

وبلغ إجمالي عجز حاويات الصادرات لموانئ لونج بيتش، ولوس أنجلوس أكثر من 136 ألف حاوية مكافئة. وتم رفض نحو 41,500 ألف حاوية من ميناء نيويورك ونيوجيرسي. وبلغ إجمالي قيمة خسارة تجارة الصادرات من تلك الموانئ 632 مليون دولار.