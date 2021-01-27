شكرا لقرائتكم خبر عن «سناب شات» تستحوذ على شركة ذكاء اصطناعي ناشئة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استحوذت شركة «سناب»، الشركة الأم لتطبيق التواصل الاجتماعي الشهير «سناب شات»، على شركة «إريال» البريطانية الناشئة والمتخصصة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز ميزات الواقع المعزز لديها.

وتأسست الشركة البريطانية في لندن عام 2018 من قبل مجموعة من علماء الأبحاث السابقين في «جوجل» و«فيسبوك» بما في ذلك الرئيس التنفيذي إيسوناس كوكينوس ورئيس قسم التكنولوجيا جورج باباندريو.

لم تعلن سناب عن قيمة الصفقة، لكن من المحتمل أن تكون بالملايين. وأخبرت بالمقابل أن فريق عمل «إريال» انضم إلى فريق عملها نهاية عام 2020، وسيركز على منطقة من الذكاء الاصطناعي تُعرف باسم «رؤية الكمبيوتر»، والتي تُستخدم لبناء ميزات الواقع المعزز.

وتم تكليف عدد من المهندسين في الشركة الناشئة بجعل كاميرا «سناب شات» أكثر ذكاءً، وتحسين تجارب الواقع المعزز التي تسمح لمستخدمي التطبيق بالتفاعل مع العالم الحقيقي. وقالت «سناب» إن عملهم سيركز على فهم الهندسة والدلالات والكثير مما هو موجود في نطاق رؤية الكاميرا.