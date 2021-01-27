شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة أبوظبي ترتفع بنسبة 1.42% بجلسة الأربعاء.. ورأس المال يربح 6.8 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.42% رابحاً 79.16 نقطة ليغلق عند مستوى 5661.838 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 6.8 مليار درهم ليغلق عند مستوى 799.517 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 98.2 مليون سهم، بقيمة 492.2 مليون درهم، عبر تنفيذ 3181 صفقة.

وصعدت 8 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع العقار بنسبة 3.41%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.07%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.84%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.56%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.29%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.40%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.27%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.14%، فيما تراجع قطاع التأمين وحيداً بنسبة 0.11%.

وارتفع 18 سهماً ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة الخليج للصناعات الدوائية" بنسبة 6.38%، ثم سهم "شركة الدار العقارية" بنسبة 3.48%، ثم سهم "شركة فودكو الوطنية للمواد الغذائية" بنسبة 2.51%، وتراجعت 9 أسهم على رأسها سهم "شركة مخازن زي" بنسبة 2.34%، ثم سهم "شركة ميثاق للتأمين التكافلي" بنسبة 1.29%، ثم سهم "بنك أبوظبي التجاري" بنسبة 1.08%، فيما تصدر سهم "بنك أبوظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 113.6 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 2.46%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة الظفرة للتأمين، تعديل اجتماع مجلس الإدارة، من يوم الأربعاء الموافق 10 نوفمبر ليصبح يوم الثلاثاء الموافق 9 نوفمبر الجاري، لمناقشة نتائج أعمال الشركة خلال عام 2020، وتحديد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية.

في السياق ذاته أعلنت شركة أوريدو، فتح باب الترشح لمجلس إدارة الشركة، يوم الخميس الموافق 28 يناير، وحتى يوم الأحد الموافق 7 فبراير، لاستلام نماذج طلبات الترشح.