شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 27-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر الذهب على ثباته دون مستوى 1850.80، ليبقى الضغط السلبي قائماً لهذا اليوم، يدعمه المتوسط المتحرك 50، بانتظار التوجه نحو 1820.00 ثم 1800.00 كمحطات رئيسية تالية.

يجب الانتباه إلى أن اختراق 1850.80 والثبات فوقه سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر للعودة إلى المسار التصحيحي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1830.00 والمقاومة 1860.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط