شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 27-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج اليورو مقابل الدولار بسلبية ملحوظة ليهاجم دعم القناة اللحظية الصاعدة ويحاول الثبات دونه، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لتفعيل السيناريو السلبي، لكننا بحاجة لتأكيد كسر 1.2120 لتعزيز فرص استمرار الانخفاض خلال الجلسات القادمة.

لذلك، سنستمر في حياديتنا إلى أن يؤكد السعر تخطي أحد مفاتيح الاتجاه التي تتمثل بالدعم 1.2120 والمقاومة 1.2173، مع الإشارة إلى أن تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق موضحة في تقريرنا الصباحي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2060 والمقاومة 1.2250

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي