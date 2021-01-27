شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية الجزيرة تكافل توافق على زيادة رأس المال بعد الاندماج مع سوليدرتي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الجزيرة تكافل تعاوني عن موافقة الجمعية العمومية للشركة، بجلستها المنعقدة أمس الثلاثاء، على دمج شركة سوليدرتي السعودية للتكافل في شركة الجزيرة تكافل تعاوني، من خلال إصدار 0.482656120 سهم في شركة الجزيرة تكافل تعاوني مقابل كل سهم في شركة سوليدرتي السعودية للتكافل.

وأفادت الجزيرة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن الجمعية وافقت على زيادة رأس مال شركة الجزيرة تكافل تعاوني من 350 مليون ريال إلى 470.664 مليون ريال، وذلك وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج، على أن تسري هذه الزيادة عند نفاذ الاندماج وفقاً لأحكام نظام الشركات واتفاقية الاندماج.

كذلك وافقت الجمعية على تفويض مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 7.9 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 9.2 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى زيادة المصاريف الإدارية والعمومية للمساهمين بمبلغ 2.087 مليون ريال سعودي أي بنسبة 208%.