شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ "الطباعة والتغليف" توقع اتفاقية تسهيلات ائتمانية بـ 475 مليون درهم مع "دبي التجاري" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للطباعة والتغليف عن توقيع إحدى شركاتها التابعة- المملوكة بالكامل- في دولة الإمارات العربية المتحدة "مصنع الامارات الوطني للصناعات البلاستيكية"، اتفاقية تسهيلات بنكية- متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية- مع بنك دبي التجاري بإجمالي 475 مليون درهم إماراتي.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن التمويل طويل الأجل بمبلغ 375 مليون درهم إماراتي يسدد على 8 سنوات، بالإضافة إلى تمويل قصير الأجل بمبلغ 100 مليون درهم اماراتي.

وأشار البيان، إلى أن اتفاقية التسهيلات مضمونة بسند لأمر بقيمة التسهيلات لصالح البنك بالإضافة إلى ضمانات أخرى.

وتستهدف الشركة من التسهيلات طويلة الأجل استخدامها في السداد المبكر لتسهيلات قائمة لصالح بنوك أخرى في الإمارات بقيمة 275 مليون درهم إماراتي، بالإضافة إلى تمويل مشاريع رأسمالية بقيمة 100 مليون درهم إماراتي.

وبحسب البيان، سيتم استخدام التسهيلات قصيرة الأجل- بقيمة 100 مليون درهم- لغرض تمويل رأس المال العامل.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 1.8 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 2.7 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى الانخفاض في الإيرادات بسبب جائحة كورونا - كوفيد 19 بالإضافة إلى تكوين مخصص اضافي لمواجهة الخسائر الإئتمانية المتوقعة للذمم المدينة.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 11.6 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 34 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.