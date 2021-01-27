بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 25.71 نقطة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع مؤشر السوق العام 71ر25 نقطة ليبلغ مستوى 78ر5752 نقطة بنسبة صعود بلغت 45ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 99ر480 مليون سهم تمت عبر 13902 صفقة نقدية بقيمة 2ر64 مليون دينار (نحو 8ر211 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 9ر9 نقطة ليبلغ مستوى 49ر4694 نقطة بنسبة صعود بلغت 21ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 7ر385 مليون سهم تمت عبر 9188 صفقة نقدية بقيمة 16ر22 مليون دينار (نحو 21ر73 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 3ر33 نقطة ليبلغ مستوى 88ر6289 نقطة بنسبة صعود بلغت 53ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر95 مليون سهم تمت عبر 4714 صفقة بقيمة 07ر42 مليون دينار (نحو 8ر138 مليون دولار).

وفي غضون ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 11ر10 نقطة ليبلغ مستوى 91ر4867 نقطة بنسبة صعود بلغت 21ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 03ر257 مليون سهم تمت عبر 5667 صفقة نقدية بقيمة 2ر17 مليون دينار (نحو 7ر56 مليون دولار).

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (ورقية) و(ايفا فنادق) و(المعدات) و(أرزان) أما شركات (وطني) و(بيتك) و(أرزان) و(خليج ب) فكانت الأكثر تداولا من حيث القيمة في حين كانت شركات (المنار) و(اكتتاب) و(معادن) و(تحصيلات) الأكثر انخفاضا.