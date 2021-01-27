براندس يتكيف مع أوضاع السوق -عروض مميزة وخصومات كبيرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسبب الحجر المنزلي إزاء تفشي الوباء في حدوث تراجعٍ اقتصادي كبير. توقف تيّار العمل، فقدت كلٌ من الشركات الشهيرة والمحلية فرص النجاح، وأغلقت عددًا كبيرًا من متاجرها. نظرًا للأوقات العصيبة الراهنة، يعتقد براندس أن التكيف الاستراتيجي مع وضع السوق قد يكون أحد المفاتيح لتخفيف آثار الوباء على التجارة.

وفقًا لتقرير (برايس وترهاوس كوبرز)، فإن "كوفيد-19 قد أضر بالحالة المادية للمستهلكين في المناطق الحضارية في الشرق الأوسط" مما أدى لتغيرٍ جذري في نمط الإنفاق العام للفرد. واستجابةً للتغيرات في النشاط الاقتصادي؛ فإن الشركات والمؤسسات في شتى القطاعات تبذل جهودًا مكثفة في استكشاف بدائل لجناية الأرباح من خلال الاعتماد على التكنولوجيا، والاستثمار في استراتيجيات التسويق على وسائل التواصل الاجتماعي. لقد أظهر هذا الوباء أن التجارة الإلكترونية هي عنصر أساسي للنجاح في البيع خصيصًا لتجارة التجزئة.

بالإضافة إلى أهمية التجارة من خلال الإنترنت، فإعادة افتتاح مراكز التسوق في الشرق الأوسط بإمكانه أن يحدث تغييرًا فعالاً يخفف من عبئ الأوضاع الحالية. فبالرغم من سهولة الشراء عبر الانترنت، إلا أن عددًا من المستهلكين يفضلون زيارة المتاجر التقليدية خصوصًا في قطاع الملابس؛ حيث يفضل المستهلك رؤية القطعة وتفقدها، وارتدائها.

ولكن نظرًا إلى نمط الشراء الجديد، فإن العديد من المؤسسات، والمتاجر تبحث عن طرق لاستعادة اهتمام زبائنها، وتشجيعهم على الشراء. ومن هذا المنطلق، استفاد براندس بترويج العديد من الخصومات، والأسعار المميزة، من خلال متاجره المحلية في الإمارات، والسعودية، وقطر إضافة إلى متجره الإلكتروني.

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