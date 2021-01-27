شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد «بيج باد وولف» الافتراضي حتى 31 الجاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

نظراً للإقبال الذي شهدته فعاليات أول نسخة افتراضية من سوق تخفيضات الكتب «بيج باد وولف - الإمارات»، يمدد السوق فترة انعقاده حتى 31 يناير الجاري، ليتيح المجال أمام الجمهور للاستفادة من عروض بيع الكتب بأسعار مخفضة تبدأ من 4.99 درهم للكتاب.

وتقدم سوق التخفيضات التي تقام بشراكة ثقافية بين هيئة الشارقة للكتاب وشركة «بيج باد وولف» العالمية، آلاف العناوين والمؤلفات من مختلف الحقول المعرفية بتخفيضات تصل إلى 90%، وذلك حصرياً عبر منصة «نون» للتسوّق الإلكتروني noon.com.

ويمكن للقراء استكشاف عالم واسع من الكتب بأسعار مناسبة يتضمن أكثر من 250 ألف كتاب في مجالات الأعمال والفنون، والتصميم والطهي، إلى جانب إصدارات متنوعة لكتب الأطفال واليافعين والروايات وكتب السيرة الذاتية والصحة والتاريخ والعمارة والتصوير الفوتوغرافي، كما تتوفر على الموقع الإلكتروني مجموعة خاصة من سلاسل الكتب الأكثر مبيعاً، ويمكن التسوق على المنصة تبعاً للعمر أو السعر.