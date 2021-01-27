شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي» يشيد بتعيين هناء الرستماني رئيسة تنفيذية لبنك أبوظبي الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

قال عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي، محافظ المصرف المركزي: «نشيد بقرار سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي الأول، بتعيين هناء الرستماني، أول قيادية نسائية إماراتية لأكبر المؤسسات المالية الوطنية في المنطقة، بمنصب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول».

وأضاف: يأتي هذا التعيين المهم إيماناً من قيادتنا الرشيدة بدور المرأة الإماراتية وثقتهم بجدارتها لتتبوأ مناصب قيادية وحيوية، وهو النهج الذي أرساه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويعكس جهود دولة الإمارات في تحقيق استراتيجية التوازن بين الجنسين في كافة الميادين. وسنواصل في المصرف المركزي عملنا بدفع منظومة التوازن بين الجنسين، وتمكين المرأة الإماراتية من تولي مناصب قيادية في القطاع المصرفي في الدولة.

وأوضح: نحن على ثقة بإدارة القيادات النسائية التي تساهم في دعم مسيرة نمو القطاع.

