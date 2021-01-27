شكرا لقرائتكم خبر عن «أبل» تعترف: أجهزة شحن «آيفون» تسبب مشاكل لمرضى القلب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد:

مصطفى الزعبي

أكد عملاق التكنولوجيا الأمريكي «أبل»، أن أجهزة «مجيا سيف» اللاسلكية الخاصة بجهاز آيفون 12 الذي تم إصدره في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي والأجهزة الحديثة القابلة للشحن اللاسلكي يمكن أن تسبب مشاكل صحية مع المرضى ممن لديهم أجهزة تنظيم ضربات القلب وأجهزة إزالة الرجفان والأجهزة الطبية الأخرى بسبب احتوائها على مستشعرات تستجيب لتقنية «ميجا سيف» التي تستخدم مغناطيساً مدمجاً لإمساك الجهاز عليه بقوة، بالإضافة إلى مكونات راديو تنبعث منها موجهات كهرومغناطيسية. وحذرت الشركة من وجوب تركها على بعد نصف متر من المستخدم، بالإضافة إلى المحفظة التي تكون ملصقة مع الجهاز ويحفظ داخــلــهــا الــبــطـــاقـــات الإلــكــتــرونــيـــة.

وتــحــتــوي «مــيــجــا سيـــــف»، التي تستخدمها الشركة للسماح بشحن الجهاز بسرعة تصل إلى 15 وات بالساعة، على حلقة من الأسلاك الملفوفة حول قرص مغناطيسي يعرف باسم «مجو» يمر التيار الكهربائي من شبكة الأسلاك ويخلف مجالاً كهرومغناطيسياً حول المغناطيس ما يساهم بنقل الــشـحـــن إلى الهاتف الذكي بتقنية «ميجا سيف» الخاصة بشركة «أبل».

وطالبت الشركة المستخدمين لتجنب أي تفاعلات متحملة بين الأجهزة الطبية و«ميجا سيف» بالابتعاد عن أجهزة شحن اللاسلكية لحظة شحن الجهاز.

وأوضحت الشركة أن أجهزة الشحن للطراز الجديد من أجهزتها «آيفون12» تحتوي على قوة مغناطيسية أكبر من الطرز السابقة ولا تشكل قوة الخطر ذاته مقارنة بالطراز الحديث.