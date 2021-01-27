التأمينات تعلن موعد صرف معاشات شهر فبراير لـ 10 ملايين مواطن

الشارقة - اميمة ياسر -

قالت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن عملية بدء صرف معاشات شهر فبراير ستبدأ الاثنين المقبل، لنحو 10 ملايين و500 ألف مواطن الموافق 1 فبراير 2021، مشيرة إلى جاهزية جميع منافذ الهيئة لاستقبال أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

وأشار اللواء جمال عوض، رئيس هيئة التأمين الاجتماعى، إلى أنه ومع بدايات الموجة الثانية لجائحة فيروس كرونا وإستمرارًا لتنفيذ خطة الدولة للتيسيرعلى أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم و مواجهة تحدى فيروس كورونا، سيتم تقسم صرف المعاشات للقائمين بالصرف من خلال منافذ الهيئة والبريد إلى ثلاث شرائح إسوة بما تم بالأشهر السابقة.

وتشمل الشريحة الأولى والبالغ عددهم 2.4 مليون، الذين يتقاضون أقل من 1000 جنيه على مدار يومين، اعتبارًا من الاثنين، لتبدأ بعدها الشريحة الثانية للذين يتقاضون أقل من 2000 جنيه، على مدار يومي الأربعاء والخميس.

ولفت رئيس الهيئة، إلى إمكانية صرف كل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلي أو كارت "ميزة" مهما كانت قيمة إستحقاقاتة التأمينية من صرف جميع الإستحقاقات من ماكينات الصراف الآلي و المقدر عددها 12 الاف ماكينة منتشرة على مستوي الجمهورية إعتبارًا من اليوم الأول من الشهر .