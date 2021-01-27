تراجع جديد في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 809 جنيهات للجرام



الشارقة - اميمة ياسر -

سجل سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء تراجعا ملحوظا بقيمة 3 جنيهات ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 809 جنيها للجرام، بعد أن سجل 812 جنيها في ختام تعاملات أمس الثلاثاء.

أسعار الذهب اليوم بعد تراجعها:

عيار 18 سجل 693 جنيها.

عيار 21 سجل 809 جنيهات.

عيار 24 سجل 924 جنيها.

الجنيه الذهب 6472 جنيها.

أونصة الذهب 1847 دولار.

سعر الذهب تراجع في مصر اليوم، جراء تراجع سعر أونصة الذهب عالميا من 1854 إلى 1847 دولار حتى صياغة هذا التقرير، وهو ما انعكس على سعر الذهب اليوم في مصر، وقد نشهد تغيرات عدة في أسعار الذهب على مدار تعاملات اليوم.

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في مصلحة الدمغة والموازين فى تنفيذ مشروع دمغ الذهب بالليزر بشكل تجريبي للحد من التلاعب في المشغولات الذهبية، والتأكد من طرح منتجات جيدة ومطابقة للمواصفات حرصا على حقوق المستهلك حيث وصلت الأجهزة الخاصة بالمشروع من دولة ألمانيا وجارى التنسيق للإفراج الجمركي لتبدأ تنفيذ المشروع من خلال الشركة الفائزة بالمناقصة.