شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يوقع اتفاقا مع توتال فى مجال الغاز والطاقة النظيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة النفط اليوم الأربعاء، إن العراق وقع مذكرة تفاهم مع توتال لتنفيذ "مشاريع كبيرة واعدة" فى البلاد، على الأخص فى مجال استخدام الغاز الطبيعى والطاقة النظيفة.

وأضافت الوزارة فى بيان أن الاتفاق وُقع خلال زيارة يقوم بها الرئيس التنفيذى لتوتال باتريك بويان.

وكان وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، أكد التزام بلاده بقرار (أوبك+) بخفض الإنتاج والتعويض عن حصته من الإنتاج الزائد في الشهور الماضية.

وقال وزير النفط - في بيان نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - إن "العراق ليست لديه نية للتفاوض مع أعضاء التحالف بشأن حصته من إنتاج النفط أو التعويض عن الإنتاج الزائد".

كانت وسائل إعلام نسبت إلى وزير النفط قوله إن هناك تفاوضا مع تحالف (أوبك+) لتأجيل تعويضات زيادة الإنتاج السابقة نظراً للظروف المالية التي تمر بها البلاد.



يذكر أن الوزير قد أشار - خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري لمراقبة الإنتاج المنبثقة عن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) - إلى حرص الدول المنتجة للنفط في (أوبك) والمتحالفين معها على الحفاظ على توازن واستقرار السوق النفطية العالمية.



كانت منظمة أوبك اتفقت مع دول من خارجها على رأسها روسيا، على خفض إنتاج النفط بواقع 9.7 مليون برميل نفط يومياً، بدءاً من مايو الماضي، على أن يتم تخفيف الخفض بصورة تدريجية، حيث وصل معدل الخفض في يناير الجاري إلى 7.2 مليون برميل، فيما أظهرت البيانات الشهرية عدم الامتثال الكامل لبعض الدول بنسب الخفض المطلوبة منها، ومن بينها العراق.