شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 809 جنيهات للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 27 يناير 2021، تراجعا ملحوظا بقيمة 3 جنيهات ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 809 جنيها للجرام، بعد أن سجل 812 جنيها في ختام تعاملات أمس الثلاثاء.

أسعار الذهب اليوم بعد تراجعها:

عيار 18 سجل 693 جنيها.

عيار 21 سجل 809 جنيهات.

عيار 24 سجل 924 جنيها.

الجنيه الذهب 6472 جنيها.

أونصة الذهب 1847 دولار.



سعر الذهب تراجع في مصر اليوم، جراء تراجع سعر أونصة الذهب عالميا من 1854 إلى 1847 دولار حتى صياغة هذا التقرير، وهو ما انعكس على سعر الذهب اليوم في مصر، وقد نشهد تغيرات عدة في أسعار الذهب على مدار تعاملات اليوم.

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في مصلحة الدمغة والموازين فى تنفيذ مشروع دمغ الذهب بالليزر بشكل تجريبي للحد من التلاعب في المشغولات الذهبية، والتأكد من طرح منتجات جيدة ومطابقة للمواصفات حرصا على حقوق المستهلك حيث وصلت الأجهزة الخاصة بالمشروع من دولة ألمانيا وجارى التنسيق للإفراج الجمركي لتبدأ تنفيذ المشروع من خلال الشركة الفائزة بالمناقصة.

واتفقت مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين مع إحدى الشركات المنتجة للمشغولات الذهبية وتم دمغ ما يقرب من 5 آلاف قطة ذهب بالليزر كمرحلة تجريبية للوقوف على مدى كافة آليات تنفيذ المشروع، كما ستقوم المصلحة بتسليم إحدى هذه الشركات أجهزة قارئ الأعيرة لاختبار عملية الدمغ تمهيدا لاستكمال شبكة النظام الإليكتروني للمشروع خاصة وأن كل قطة مشغولات ذهبية سيكون لها باركود مسجل لدى المصلحة سيحد من التلاعب والغش في المنتجات الذهبية.