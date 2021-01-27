شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بنسبة 1% بالمستهل.. وبنك الإمارات دبى يربح 7 مليارات درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.98% رابحاً 26.69 نقطة ليصل إلى مستوى 2724.71 نقطة، وبلغ حجم التداول 83.6 مليون سهم محققة ما قيمته 98.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 1324 صفقة لعدد 27 سهماً، وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها البنوك بنسبة 1.50%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.19%، يليه قطاع العقارات بنسبة 1.04%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.62%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.60%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.33%.

وقفز 21 سهماً ببورصة دبي، بمستهل جلسة الأربعاء، على رأسها سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 11.11%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 7.57%، وتراجع سهم شركة أمانات القابضة وحيداً بنسبة 0.24%، فيما تصدر سهم بنك دبي الإسلامي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 7.1 مليون ورقة بقيمة 36.2 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 2%.

وفي سياق متصل أعلن بنك الإمارات الإسلامي، نتائجه المالية لعام 2020، وبلغ إجمالي الدخل للمصرف 2.1 مليار درهم، ولا تزال الميزانية العمومية للإمارات الإسلامي تحافظ على مركزها السليم المدعوم بتغطية قوية لمخصصات انخفاض القيمة ومعدلات جيدة من السيولة ونسبة كفاية رأس المال، كما استمر المصرف بزيادة مبلغ مخصصات انخفاض القيمة في ظل بيئة من التحديات الاقتصادية.

وأضاف البنك، في بيان لبورصة دبي، اليوم الأربعاء، أن هوامش الدخل الممول انخفضت بواقع 52 نقطة أساس مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق بسبب تراجع معدلات الربح، وبلغ صافي الخسارة 482 مليون درهم، منخفضاً بنسبة 145% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، متأثراً بانخفاض معدلات الربح وتراجع الدخل غير الممول بسبب التباطؤ الاقتصادي، وارتفاع حجم مخصصات انخفاض القيمة، وبلغ إجمالي الموجوجات 70.6 مليار درهم مرتفعاً بنسبة 9% عن نهاية العام 2019.

وتابع وبلغت الأنشطة التمويلية والاستثمارية المدينة 40.8 مليار درهم مرتفعاً بنسبة 9% عن نهاية العام 2019، وارتفعت حسابات العملاء البالغة 46.9 مليار درهم بنسبة 3% عن نهاية العام 2019، وتمثل أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير 69% من إجمالي ودائع المتعاملين، وبلغت نسبة التمويل إلى الودائع 87% تعكس مركز السيولة السليم، وبلغت نسبة الشق الأول من رأس المال 18% ونسبة كفاية رأس المال 19.2%.

وفي السياق ذاته أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، تحقيق صافي أرباح بلغ 7 مليارات درهم في عام 2020، على الرغم من البيئة التشغيلية المليئة بالتحديات، وارتفع إجمالي الدخل بنسبة 4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وذلك بعدما عوضت مساهمة دينيز بنك الإيجابية الانخفاض في هامش صافي الفائدة على خلفية انخفاض أسعار الفائدة والانخفاض في الدخل غير الممول.

أضاف البنك، في بيان لبورصة دبي، اليوم الأربعاء أنه قدم دعمهاً المتمثل في تأجيل سداد الدفعات إلى أكثر من 103 ألف عميلاً في دولة الإمارات العربية المتحدة فضلاً عن مساعدة العديد من العملاء في المناطق الجغرافية الأخرى التي يزاول عملياته فيها،، وبلغ إجمالي الدخل 23.2 مليار درهم مرتفعاً بنسبة 4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة نمو القروض بما في ذلك دينيزبنك.