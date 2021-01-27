شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الأربعاء 27-1-2021 بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات اليوم الأربعاء 27-1-2021، فى البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الثلاثاء، حيث استقر سعر الدولار، بينما ارتفع سعر اليورو ليسجل 19.03 جنيه للشراء، 19.17 جنيه للبيع، مقابل 18.98 جنيه للشراء، 19.14 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وفى سياق متصل واصل سعر الدولار اليوم، استقراره أمام الجنيه المصرى، مقارنة بختام تعاملات أمس الثلاثاء، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى ثبت سعره عند 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.



ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، مسجلا 19.03 جنيه للشراء، 19.17 جنيه للبيع، مقابل 18.98 جنيه للشراء، 19.14 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 21.49 جنيه للشراء، 21.67 جنيه للبيع، مقابل 21.35 جنيه للشراء، 21.56 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

تباين سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى،عند 48.97 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع، مقابل 48.97 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع.