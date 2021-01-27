شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود 7 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.43% رابحاً 24.76 نقطة ليصل إلى مستوى 5751.82 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.54% رابحاً 34.06 نقطة ليصل إلى مستوى 6291.65 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.12% رابحاً 5.74 نقطة ليصل إلى مستوى 4690.30 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.16% رابحاً 7.96 ليصل إلى مستوى 4865.76 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 337.6 مليون سهم بقيمة 42.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8725 صفقة، وصعدت 7 قطاعات على رأسها قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.87%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.81%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.66%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.31%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.29%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.20%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.14%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.49%، ثم قطاعي الرعاية الصحية والعقار بنسبة 0.31%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.08%.

في سياق متصل أعلنت شركة المركز المالي الكويتي، أن شركة ألتا وير هاوس، وهي شركة تابعة بالولايات المتحدة الأمريكية، تملك فيها شركة المركز بشكل غير مباشر نسبة 58.3%، قد أبرمت تعديلاً على اتفاقية قرض إنشائي (تسهيل إتماني) مع بنك أمريكي ليصبح بقيمة 37.161 مليون دولار أمريكي (بما يعادل 11.249 مليون دينار كويتي، وذلك بغرض تمويل مشروع تطوير عقاري خاص بالشركة التابعة، منوهة إلى أن التسهيلات ليست إلتزاماً، وغير قابلة للرجوع فيها على شركة المركز المالي.

في سياق آخر أعلن بنك بوبيان، نتائجه المالية لعام 2020، وحقق البنك صافي ربح 34.4 مليون دينار كويتي مقابل 62.6 مليون دينار كويتي خلال عام 2019، وبلغت ربحية السهم 9.66 دينار كويتي مقارنة مع 19.41 دينار كويتي.