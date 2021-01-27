شكرا لقرائتكم خبر عن 46 % من مسافرى الرفاهية في الشرق الأوسط يخططون لقضاء عطلاتهم بالخارج عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة استقصائية حديثة أجرتها الشركة المنظمة لمعرض سوق السفر العربى ، أن 46%من مسافري الرفاهية في الشرق الأوسط يخططون للقيام برحلات سفر دولية إلى الخارج خلال عام 2021.

كما تطرق الاستطلاع إلى سؤال المشاركين فيه عما إذا كانوا يخططون لقضاء عطلة محلية داخل بلدالإقامة خلال عام 2021، حيث أكد أكثر من نصف الذين شملهم الاستطلاع بنسبة (52%) اعتزامهم القيام بذلك، بينما كان 25% من المشاركين بالاستطلاع يخططون للقيام برحلات عمل محلية أو دولية ، بينما لم يكن لدى 4% من المشاركين في الاستطلاع أي خطط للسفر إلى أي مكان في عام 2021.

وتوجهت الشركة، التي تُعرّف مسافري الرفاهية بأنهم أولئك الذين يفضلون السفر على متن رحلات الدرجة الأولى ورجال الأعمال ويبحثون عن الإقامة في فنادق ومنتجعات من فئة الخمس نجوم، إلى سؤال مسافري الرفاهية في الشرق الأوسط عن خطط سفرهم، حيث قال31% من المشاركين في الاستطلاع بأنهم قد خططوا للسفر مرتين خلال الـ 12 شهرًا القادمة بينما أكد 25%من المشاركين أنهم كانوا يخططون للقيام برحلة خارجية واحدة على الأقل.

وتعليقاً على ذلك، قالت دانييل كورتيس ،مديرة معرض سوق السفر العربي الذي سيقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 16 إلى 19 مايو 2021: "من المرجح أن يسافر مسافرو الرفاهية من الشرق الأوسط مع أطفالهم مقارنة مع أولئك الذين يعتزمون السفر من مناطق أخرى بنسبة 40% مقابل نسبة 36%،وإذا ما قمنا بإضافة هذه النسبة إلى معدل السفر المخطط له، فإن ذلك سيجعل قطاع السفر الفاخر في الشرق الأوسط هو أحد أكثر القطاعات المرغوبة والمطلوبة عالمياً".

ويحرص المسافرون من الشرق الأوسط وفقاً للاستطلاع على زيارة الوجهات ذات الجمال الطبيعي الأخاذ والمناظر الخلابة بنسبة (34%)،بينما يتطلع (34%) لزيارة الوجهات شاطئية وقضاء العطلة فيها، فيما يتطلع (29%)لزيارة الوجهات ذات المناخ المعتدل والملائم،بينما يتطلع (28%) من مسافري الشرق الأوسط للسفر بغرض التواصل الإجتماعي.

هذا وقد كشف الاستطلاع أيضًا أن مسافري الرفاهية في الشرق الأوسط هم أكثر قلقًا بشأن المخاطر الصحية للسفر بنسبة (43%) و من ناحية السلامة والأمان للسفر بنسبة (35%). ومع ذلك، فقد أكد واحد من بين كل ثلاثة مشاركين في الاستطلاع بأن الأخذ بعين الاعتبارمبدأ توفر قيمة جيدة مقابل المال لا يزال أمراً مهماً للغاية بالنسبة لهم.

وأضافت كورتيس قائلة: "سيستفيد خبراء السفر العاملون في قطاع السفر الفاخر من النتيجة التي توصل إليها هذا الاستطلاع بالتزامن مع بدء توزيع لقاحات كورونا في جميع أنحاء العالم، والتي ستتيح لهم الفرصة من خلالها لتطوير استراتيجياتهم التسويقية لمنطقة الشرق الأوسط وخارجها".

وتعد الرفاهية جزءاً لا يتجزأ من معرض سوق السفر العربي والذي يشهدتسليط الضوء غلى قطاع السفر الفاخر من خلال إطلاق معرض السفر الدولي الفاخر(ILTM) المقرر انعقاده مابين يومي 17 و 18 مايو 2021ضمن فعاليات سوق السفر العربي، حيث يوفر معرض السفر الدولي الفاخر الذي يستمر ليومين لكل جهة عارضة ما يصل إلى 40 اجتماع مدة كل واحد منه 15 دقيقة مع أصحاب الخبرة والمحترفين من منظمي الرحلات السياحية الفاخرة من جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وفي عامه الثامن والعشرين،سيقام معرض سوق السفر العربي تحت شعار "بزوغ فجر جديد لقطاع السفر والسياحة"، وذلك بالتعاون مع مركز دبي التجاري العالمي ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي. خلال الحدث، سيتم تسليط الضوء بشكل رئيسي على الوضع الراهن لقطاع السياحة والسفر، والأهم من ذلك كله، هو التطرق إلى ما يخبئه المستقبل لهذه الصناعة، بالإضافة إلى التركيز على أبرز الاتجاهات الناشئة، وكيفية الاستفادة من الابتكار في دفع عجلة نمو هذه الصناعة إلى الأمام.

هذا وسيشكل سوق السفر العربي 2021 جزءاً أساسياً من أسبوع السفر العربي، وستكون هذه النسخة وللمرة الأولى نسخة هجينة، أي سيتم إطلاق حدث افتراضي لسوق السفر العربي بعد انتهاء الحدث الرئيسي بأسبوع، حيث تهدف الشركة المنظمة من خلال ذلك إلى الوصول لشريحة أكبر من المهتمين والعاملين في هذه الصناعة، وذلك من خلال الحدث الافتراضي لسوق السفر العربي، الذي أقيم للمرة الأولى في وقتٍ سابق من هذا العام، وأثبت نجاحه الكبير في جذب 12,000 زائر من 140 دولة على مدار ثلاثة أيام.