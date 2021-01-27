شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق التيار الكهربائي بمحطة محولات المنطقة الصناعية بالتجمع الثالث بالقاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنه تم إطلاق التيار الكهربائى بمحطة محولات المنطقة الصناعية بالتجمع الثالث، وذلك بالتنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وفى حضور الشركات المنفذة واستشاري المشروع.

وأشار المهندس أمين غنيم، إلى ان محطة المحولات الرئيسية بالمنطقة الصناعية بقدرة ( 120 M V.A ) قابلة للتوسع مستقبلاً حتى (200 MV.A) لخدمة المناطق المختلفة.

وأوضح المهندس أمين غنيم، أن تشغيل محطة المحولات سيسهم بدوره فى استقرار التيار الكهربائي بجميع المصانع بالمنطقة الصناعية، وفصل الأحمال الكهربائية للمنطقة الصناعية عن المناطق السكنية، مضيفاً أنه تم عمل الاختبارات للمحطة والكابلات لتغذية 7 موزعات خاصة بالمنطقة الصناعية بالكامل.