شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط هامشى لبورصة البحرين.. و"إنفستكورب" تستحوذ على 5 عقارات بـ330 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.06% خاسراً 0.94 نقطة ليصل إلى مستوى 1460.40 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.7 مليون سهم بقيمة 192.6 ألف دينار بحرينى، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 4.34% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 2%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.53% مدفوعاً بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.61%، وصعد سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.27%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة إنفستكورب القابضة، استحواذها على محفظة من 5 عقارات سكنية متعددة المساكن، مشغولة بنسبة 96% ومؤلفة من 1854 وحدة سكنية، وذلك في 3 أسواق رئيسية في ضواح تقع في الولايات المتحدة مقابل نحو 330 مليون دولار أمريكي.

في سياق آخر أعلن بنك مسقط، توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بنسبة 35% للعام 2020، واستمراراً للسجل الجيد لتوزيعات أرباح البنك في السنوات الماضية، ونظراً للأوضاع الاقتصادي الحالية، واقتراح المجلس توزيع أرباح نقدية بنسبة 25% بالإضافة إلى توزيع 10% كأسهم مجانية للعام 2020، هذا وتبلغ نسبة كفاية رأس المال للبنك بعد توزيع الأرباح 20.77% وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب من الجهات الرقابية والتنظيمية.

وسيحصل المساهمون في البنك على أرباح نقدية بواقع 0.025 ريال عماني لكل سهم، وذلك بإجمالي مبلغ 81.238 مليون ريال عماني على رأس المال الحالي للبنك، وعلاوة على ذلك سيحصل المساهمون على أسهم مجانية بنسبة سهم واحد لكل 10 أسهم، أي سيصدر البنك ما مجموعه 325 مليون سهماً.