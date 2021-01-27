سعر الدولار اليوم الأربعاء 27-1-2021 أمام الجنيه المصرى

القاهرة - سامية سيد - يواصل سعر الدولار اليوم الأربعاء 27-1-2021، استقراره أمام الجنيه المصرى، مقارنة بختام تعاملات أمس الثلاثاء، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى ثبت سعره عند 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

وفي سياق متصل أعلن علاء عاقل، رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمرعن افتتاح 4 فنادق بطاقة فندقية تبلغ 14860 غرفة بمحافظة البحر الأحمر، بتكلفة استثمارية تصل لـ 2 مليار و600 مليون جنيه خلال العام الجارى.

وقال "علاء عاقل"، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن تكلفة الأعمال الإنشائية للغرفة الواحدة تبلغ مليون و750 ألف جنيه، موضحا أن المجموعة أجلت افتتاح 3 فنادق كان مقرر لها فى 2020 بسبب جائحة كورونا، والتى أدت لتوقف حركة السفر والسياحة عالميا.

وكان المجلس العالمى للسياحة والسفر، توقع أن يكون هناك صيف قوي للسفر، حيث يبدأ القطاع طريقه للتعافي من أواخر مارس فصاعدًا، موضحا أن العديد من شركات السفر الكبرى أبلغت عن ارتفاع كبير في الحجوزات الآجلة.

وأكد المجلس العالمى، أن يتم دفع انتعاش السفر الدولي إلى النصف الثاني من عام 2021، مع بداية طرح اللقاحات بشكل تدريجي، مما سيؤدي إلى إزالة حواجز وقيود السفر العالمية المطبقة حاليًا .

وقال المجلس فى بيان صادر عنه، إنه يمكن عودة أكثر من 100 مليون وظيفة إلى قطاع السفر والسياحة العالمي خلال عام 2021 ، حيث يتعافى العالم من جائحة COVID-19 المدمر.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى