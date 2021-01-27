شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة السوق المالية السعودية تحذر المستثمرين من شركات غير مرخصة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حذرت هيئة السوق المالية السعودية المواطنين والمستثمرين في السوق المالية من التعامل مع بعض الشركات غير المرخصة من جانبها والتي تتعامل في الفوركس والعملات المشفرة.

وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها أن ن شركة (Royal Capital Pro) وشركة (GoldTech Media Services OÜ) مـن خـلال الموقـع الإلكتروني (www.royalcapitalpro.com/ar)، وشركة (Netotrade) من خلال الموقع الإلكتروني (www.netotrade.com/ar)، على الشبكة المعلوماتية (الإنترنت) أشخاص غير مرخص لهم من الهيئة بممارسة أعمال الأوراق المالية في المملكة، وأنها بصدد استكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك".

وأكدت الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة. ودعت الهيئة جميع المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية السعودية إلى قصر تعاملاتهم في الأوراق المالية على مؤسسات السوق المالية المرخص لها من الهيئة لممارسة أعمال الأوراق المالية.

وأكدت الهيئة على أنه من المهم عدم التعامل مع الأشخاص غير المرخص لهم سواءً أكانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، مع التثبت من حصول الجهات التي يتعاملون معها على ترخيص من هيئة السوق المالية أو الاطلاع على موقع الهيئة الإلكتروني لمعرفة الأشخاص المرخص لهم.

وذكرت الهيئة أنه يحق لمن اتفق أو تعاقد مع شخص غير مرخص له أن يتقدم بشكل فردي أو جماعي إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية إلكترونياً لطلب فسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى يكون قد دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد، بموجب الفقرة (ب) من المادة الستين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة.