شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تتلقى طلبات اكتتاب بأكثر من 10 مليارات دولار في شريحتي سندات دولية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت وثيقة أن السعودية قد تلقت طلبات إكتتاب بأكثر من 10 مليارات دولار في شريحتي سندات لآجال 12 و40 عاماً.

وحددت المملكة سعرا استرشاديا أوليا عند نحو 165 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات للشريحة البالغ أجلها 12 عاما ونحو 3.75% لشريحة الأربعين عاماً، بحسب وكالة رويترز.

وكانت مصادر قد أشارت إلى أن المملكة تستعد للعودة إلى أسواق رأس المال العالمية من خلال بيع سندات لجمع حوالي 5 مليارات دولار للمساعدة في تغطية احتياجات التمويل التي ازدادت مع انخفاض أسعار النفط العام الماضي.

وفاجأت المملكة العربية السعودية المستثمرين بالابتعاد عن أسواق رأس المال الأجنبية في النصف الثاني من العام الماضي، واختارت تغطية كل عجز ميزانيتها تقريباً عن طريق الاقتراض المحلي. ويبلغ إجمالي الديون المستحقة على المملكة ما يقرب من 228 مليار دولار.

وكان محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، توقع أن تطرح المملكة أدوات دين حكومية إضافية في الأسواق العالمية بقيمة 4 مليارات دولار خلال العام الجاري.