شكرا لقرائتكم خبر عن المدير التنفيذي للسوق المالية السعودية: نعمل على زيادة دعم نمو القطاعات الاستراتيجية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال ‏‏‏‏‏‏المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية "تداول" خالد الحصان، إن "تداول" تعمل على دعم تفعيل المزيد من فرص النمو للقطاعات الاستراتيجية في المملكة تماشياً مع برنامج تطوير القطاع المالي ورؤية المملكة 2030.

وأضاف الحصان، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن إطلاق ولي العهد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة يؤكد على اتساع رؤية القيادة بخلق وبناء اقتصاد متكامل للأجيال القادمة، وبيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للمستثمرين محلياً وعالمياً.

وكشف صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) مؤخراً عن تمكنه من رفع قيمة أصوله المدارة إلى 1.5 تريليون ريال، في 2021 مقارنة مع 570 مليار ريال في عام 2015.

ورفع الصندوق نسبة العائد للمساهمين، إلى 8% خلال الأعوام (2018-2020)، مقارنة مع 3% للأعوام (2014-2016) فيما استحدث الصندوق 330 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة عبر استثماراته المتعددة.

وبلغت قيمة الاستثمارات المحلية داخل المملكة للصندوق 311 مليار ريال، فيما شكلت الاستثمارات العالمية 20% من محفظة الصندوق.

وقام الصندوق منذ بدء برنامج التحول بتأسيس وإطلاق 10 قطاعات، إلى جانب تأسيس 30 شركة جديدة.

وكان مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قد وافق مطلع الأسبوع على اعتماد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة.

وبموجب تنفيذ خطط الصندوق، ارتفعت قيمة الأصول المدارة عام 2018 إلى 972 مليار ريال، ثم تخطت مستوى قياسيا لتبلغ 1.2 تريليون ريال عام 2019 وواصلت الصعود إلى 1.48 تريليون ريال عام 2020.