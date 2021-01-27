شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي التجاري ينتهي من إصدار صكوك إضافية من الفئة 1 بالدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن البنك الأهلي التجاري عن الانتهاء من إصدار صكوك إضافية من الفئة 1 بالدولار الأمريكي.

وقال البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، إن قيمة الطرح تبلغ 1.250 مليار دولار أمريكي، علماً بأن العدد الإجمالي للصكوك يبلغ 6250 صك، على أساس الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار.

وأشار البنك إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب هو 200 ألف دولار أمريكي، علماً بأن سعر طرح الصك يُحدد حسب ظروف السوق، بقيمة اسمية للصك تبلغ 200 ألف دولار.

وسبق أن أفادت الشركة، بأن الغرض من الطرح المحتمل هو تحسين وتعزيز رأسمال البنك من الفئة الأولى ولأغراض الشركة العامة.

هذا وقام البنك بتعيين سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، وبنك الإمارات دبي الوطني، وجولدمان ساكس إنترناشيونال، وجيه بي مورجان سيكيوريتيز بي إل سي، وشركة إم يو إف جي سيكيوريتيز إي إم إي إيه بي إل سي، والأهلي كابيتال، وبنك ستاندرد تشارترد، كمديرين رئيسيين مشتركين ومديرين لسجل الاكتتاب وذلك للطرح المحتمل.

يُشار أيضًا إلى أن أي طرح للصكوك في الدول المزمع طرح الصكوك فيها سيقتصر على المستثمرين المؤهلين حسب القواعد واللوائح الخاصة بهذه الدول.

وكان البنك الأهلي التجاري قد أعلن في وقت سابق أن شركة إن سي بي الفئة 1 صكوك المحدودة- شركة معفاة ذات مسؤولية محدودة في جزر الكايمان- تعتزم إصدار صكوك إضافية من الفئة 1 بالدولار الأمريكي.

يُذكر أن البنك كان قد حقق صافي أرباح بلغ 3.6 مليار ريال خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020، مقابل صافي أرباح بلغت 2.8 مليار ريال في الربع المقابل من العام 2019.

وأرجع البنك الارتفاع في الأرباح خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات وانخفاض مصاريف العمليات متضمنة خسائر الائتمان، قابله جزئياً ارتفاع المصاريف الغير تشغيلية.

وعلى النحو ذاته، حقق البنك صافي أرباح بلغ 8.1 مليار ريال خلال التسعة اشهر الأولى من العام 2020، مقابل صافي أرباح بلغت 8 مليار ريال في النصف المقابل من العام 2019.