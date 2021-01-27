شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة تبدأ التعافى.. افتتاح 4 فنادق بتكلفة 2 مليار و600 مليون جنيه العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن علاء عاقل، رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، والرئيس التنفيذى لمجموعة فنادق تابعة شركة ترافكو، عن افتتاح 4 فنادق بطاقة فندقية تبلغ 14860 غرفة بمحافظة البحر الأحمر، بتكلفة استثمارية تصل لـ 2 مليار و600 مليون جنيه خلال العام الجارى.

وقال "علاء عاقل"، فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365"، إن تكلفة الأعمال الإنشائية للغرفة الواحدة تبلغ مليون و750 ألف جنيه، موضحا أن المجموعة أجلت افتتاح 3 فنادق كان مقرر لها فى 2020 بسبب جائحة كورونا، والتى أدت لتوقف حركة السفر والسياحة عالميا.

وتابع رئيس غرفة المنشآت الفندقية، قائلا : إن اعتزام الشركة افتتاح 4 فنادق خلال العام الجارى، يأتى تزامنا مع بدء تعافى الحركة السياحية الوافدة لمصر فى مايو المقبل، حال نجاح لقاحات فيروس كورونا والتى بدأت دول العالم فى تطعيم مواطنيها.

وأضاف " علاء عاقل "، أن الحركة السياحية بمدينة الغردقة مازالت ضعيفة خاصة من دول أوروبا ، وأن عدد السياح الوافدين من أوكرانيا وبيلاورسيا وهولندا والتشيك وسويسرا وصربيا 200 سائح، فضلا عن السياحة الداخلية ، متوقعا أن تبدأ الحجوزات فى الانتعاش بداية من موسم الصيف .

وكان المجلس العالمى للسياحة والسفر، توقع أن يكون هناك صيف قوي للسفر، حيث يبدأ القطاع طريقه للتعافي من أواخر مارس فصاعدًا ، موضحا أن العديد من شركات السفر الكبرى أبلغت عن ارتفاع كبير في الحجوزات الآجلة.

وأكد " المجلس العالمى "، أن يتم دفع انتعاش السفر الدولي إلى النصف الثاني من عام 2021، مع بداية طرح اللقاحات بشكل تدريجي ، مما سيؤدي إلى إزالة حواجز وقيود السفر العالمية المطبقة حاليًا .

وقال "المجلس" فى بيان صادر عنه، إنه يمكن عودة أكثر من 100 مليون وظيفة إلى قطاع السفر والسياحة العالمي خلال عام 2021 ، حيث يتعافى العالم من جائحة COVID-19 المدمر.

وأشار " البيان" إلى أنه فى العام الماضى، خلال ذروة الوباء، حذر مركز التجارة العالمي للسياحة من أن 174 مليون وظيفة عالمية في مجال السفر والسياحة معرضة للخطر. ومع ذلك، فى أحدث تحليل لها ، يتوقع السيناريو الأكثر تفاؤلاً لمركز التجارة العالمي أنه يمكن إحياء ما يصل إلى 111 مليون وظيفة - لكن هذا سيظل أقل بنسبة 17٪ من أرقام عام 2019 ، وهو ما يمثل 54 مليون وظيفة أقل.

وقالت جلوريا جيفارا ، الرئيس والمدير التنفيذي لـ WTTC: "نتطلع إلى صيف قوي من السفر ، بفضل ارتداء الأقنعة ، والتطعيم العالمي والاختبار عند المغادرة ، مما يفتح الباب أمام السفر الدولي مرة أخرى.

وأضافت " جيفارا " أن هذه النتيجة المتوقعة ستكون بمثابة ارتياح كبير وستكون موضع ترحيب باعتبارها بداية الانتعاش الذي طال انتظاره ، لقطاع عانى لفترة طويلة من وطأة قيود السفر المدمرة للغاية.