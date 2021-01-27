شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يبني قاعدة دعم جديدة- تحليل - 27-1-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الزوج بتشكيل قاعدة دعم جديدة قرب مستوى 125.80 ليحافظ بذلك على استقراره الإيجابي وليدعم توقعنا الصاعد لحين تحقيقه للأهداف المستقرة عند 126.65 وصولا للمقاومة الممتدة نحو 127.20.

نلاحظ من الرسم المرفق تذبذب مؤشر ستوكاستيك قرب مستوى 80 ليزيد ذلك من فرص تجميع السعر للعزم الإيجابي والمطلوب لاستئناف تسجيل الأهداف المذكورة سابقا.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 125.80 و 126.65

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد