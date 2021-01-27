شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين ينجذب نحو المقاومة-تحليل - 27-1-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر الزوج يوم أمس هبوط حاد مقتربا من الهدف التصحيحي الأول المستقر عند 141.00 ومن ثم ليرتد بشكل إيجابي بعفل إيجابية مؤشر ستوكاستيك القوية ليقترب بذلك من مقاومة القناة الصاعدة والمتمثلة حاليا بمستوى 142.65.

يعتمد السيناريو القادم على قوة المقاومة المذكورة سابقا, فثبات التداولات دونها يدعونا للتمسك بالترجيح الهابط والذي قد يستهدف مستوى 141.30 و 140.45 على التوالي, أما استمرار تعرض السعر للضغوط الإيجابية واندفاعه فوق المقاومة سيؤكد انتقاله لمسار صاعد جديد لتمتد التداولات بذلك نحو 143.30 وصولا نحو 144.30 ليشكل ذلك الهدف الرئيسي للاندفاع الصاعد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 142.65 و 141.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة